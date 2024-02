Tajani: Italija će pomoći Crnoj Gori na putu da postane naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Italija će uraditi sve da pomogne da se Crna Gora pridruži Evropskoj uniji (EU) prije 2030. godine, poručio je italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajaniji na sastanku sa crnogorskim kolegom Filipom Ivanovićem.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) je saopšteno da su se Ivanović i Tajani saglasili da je Crna Gora predvodnik pregovaračkog procesa.

Tajani je poručio da Crna Gora može da računa na podršku Italije na evropskom putu.

“Uradićemo sve da pomognemo da se Crna Gora pridruži EU prije 2030. godine“, istakao je Tajani.

On je kazao da Italija ima posebne, istorijske veze sa Crom Gorom, ocijenivši da su odnosi dvije zemlje odlični i prijateljski i da ih karakteriše obostrana posvećenost afirmaciji novih inicijativa i snaženju ekonomskog i infratsrukturnog povezivanja.

Ivanović je rekao da je Crna Gora zahvalna Italiji na pomoći koju joj pruža, kako kroz političku i ekspertsku podršku, tako i kroz format grupe “Prijatelja Zapadnoig Balkana“.

On je predstavio napredak koji je Crna Gora ostvarila u prethodnom periodu u poglavljima 23 i 24, i istakao da je 44. Vlada odlučna u namjeri da pregovaračkom procesu da novu dinamiku i, u što kraćem roku, pregovore privede kraju.

Prema riječima Ivanovića, u Vladi su posvećeni ispunjavanju obaveza i ostvarivanju konkretnih, mjerljivih rezultata.

“Raduje nas što naši evropski partneri prepoznaju napore i rezultate koje ostvarujemo i nastavićemo istim tempom i u periodu pred nama“, kazao je Ivanović.

Iz MVP su rekli da je na sastanku u Rimu poručeno da je saradnja Crne Gore i Italije odlična, dodatno ojačana NATO savezništvom, ali i istorijski bliskim odnosim.

“Ivanović i Tajani su se saglasili da postoji prostor za unaprjeđenje bilateralnih odnosa kroz bolje ekonomsko povezivanje i poboljšanje saobraćajnih veza”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Ivanović i Tajani su razgovarali o organizaciji poslovnog foruma između crnogorske i italijanske privredne komore, kako bi se definisale dalje forme saradnje.

Iz Ministarstva su kazali da se Ivanović u Rimu sastao i sa predsjednikom Doma poslanika Italije Lorencom Fontanom.

„Crna Gora je najviše napredovala u procesu integracije i treba da bude prva sljedeća članica EU“, ocijenio je Fontana.

Kako je saopšteno, Ivanović i Fontana su azgovora o reformama u ključnim pregovaračkim poglavljima.

Navodi se da je Ivanović predstavio nedavno ostvarene rezultate u oblasti pravosuđa i imenovanje glavnog pregovarača, što, kako je istakao, dokazuje da je Crna Gora na pravom putu.

Iz Ministarstva su rekli da je Ivanović o evropskoj integraciji, daljoj dinamici pregovora i značaju podrške koju Italija pruža Crnoj Gori razgovarao i sa predsjednicom Odbora za vanjske poslove u Senatu Stefanijom Kraksi.

Ona je rekla da Italija podržava politiku proširenja i integraciju zemalja Zapadnog Balkana.

Kraksi je ociejnila da Crna Gora ima realnu šansu, da kao zemlja koja je najviše odmakla, bude naredna članica Unije.

