Tajani: Crna Gora može da računa na podršku Italije

Podgorica, (MINA) – Italija je spremna da podrži Crnu Goru u ostvarenju cilja učlanjenja u Evropsku uniju (EU) i ojača saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa, poručio je ministar vanjskih poslova Italije Antonio Tajani.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se sa danas u Rimu sa Tajanijem.

„Zahvalni smo za sve što je Italija uradila za nas bilateralno i u okviru EU, na našem evropskom putu, ali i razvoju demokratskog i prosperitetnog društva u Crnoj Gori“, rekao je Milatović.

On je, kako je saopšteno iz Službe za inforimisanje predsjednika, kazao da Crna Gora računa na snažnu podršku Italije u budućnosti.

„Crna Gora je zemlja kandidat koja predvodi proces evropskih integracija i sada je trenutak koji i mi i Brisel treba da iskoristimo da taj proces dovedemo do kraja” kazao je Milatović.

Tajani je istakao da dvije države veže istorija prijateljskih i dobrih odnosa.

„Računajte na mene, računajte na Italiju, računajte na Evropu. Spremni smo da vas podržimo u ostvarenju vašeg cilja- učlanjenja u EU i da ojačamo saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa“, poručio je Tajani.

Kako je saopšteno, u posebnom fokusu razgovora bilo je jačanje ekonomske saradnje i u tom kontekstu organizacija posjete Tajanija Crnoj Gori i biznis foruma na kome bi se italijanski privrednici upoznali sa mogućnostima ulaganja u našu zemlju.

„Takođe, bilo je riječi o jačanju saradnje sa Finansijskom policijom koja će povećati svoje prisustvo u Crnoj Gori i pružiti neophodnu obuku za naše službenike na prestižnoj italijanskoj akademiji“, navodi se u saopštenju.

Događaj je, dodaje se, zaključen najavom Poziva za standardne projekte, koji se očekuje do kraja 2023. godine.

