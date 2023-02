Tadić: Naši spacioci danas izvukli 12 tijela

Podgorica, (MINA) – Ekipe vatrogasaca-spasilaca iz Crne Gore danas su iz ruševina u Turskoj izvukle 12 žrtava, kazao je komandir nikšićke Službe zaštite i spašavanja Slavko Tadić i naveo da je sve manje nade da ima preživjelih.

Tadić je portalu RTVNK kazao da su danas, po zadatku turskog Predsjedništva za katastrofe i upravljanje vanrednim situacijama, bili na lokaciji u centru Kahramanmaraša, na zgradi sa 50 stanova koja je srušena do temelja.

“Danas smo locirali i iz ruševina izvukli 12 žrtava. Sve su manje nade da ima živih”, rekao je Tadić.

On je saopštio da su članovi ekipe dobro.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS