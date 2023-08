Struktura saziva ukazuje na neravnomjernu regionalnu i rodnu zastupljenost

Podgorica, (MINA) – Struktura konstitutivnog saziva Skupštine ukazuje na neravnomjernu regionalnu i rodnu zastupljenost, saopštili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Asistent na projektima u toj nevladinoj organizaciji (NVO), Nikola Obradović, kazao je da u dijelu regionalne strukture najveći broj poslanica i poslanika dolazi iz Podgorice, čak 36 od 81 poslanika, odnosno 44,44 odsto.

Slijedi, kako je rekao, Nikšić sa šest, odnosno Bar, Pljevlja i Ulcinj sa po četiri poslanika/ce.

„Iz četiri opštine dolaze po tri poslanika/ce – Herceg Novi, Bijelo Polje, Plav i Rožaje, a takođe su i po dva poslanika/ce iz četiri opštine – Berane, Budva, Cetinje i Tuzi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da po jednog poslanika ima sedam opština – Danilovgrad, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Plužine, Tivat, i Zeta.

„Pri tom, interese pet opština – Andrijevice, Gusinja, Petnjice, Šavnika i Žabljaka – u naredne četiri godine neće zastupati nijedan poslanik/ca koji dolazi direktno iz tih opština“, kazao je Obradović.

On je naveo da je CGO i ranije ukazivao na pad zastupljenosti žena u konstitutivnom sazivu Skupštine i podsjetio da od ukupno 81 poslaničkog mjesta 17 pripada poslanicama, odnosno radi se o svega 21 odsto, dok muškarci imaju 79 odsto – 64 poslanika.

„Zakonska obaveza da na svakoj izbornoj listi bude minimum 30 odsto žena nije imala adekvatan izraz na preslikavanje te zastupljenosti u Skupštinu Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Obradović je rekao da je prosječna starost poslanika i poslanica konstitutivnog saziva Skupštine 42 godine, pri čemu najstariji poslanik ima 63 godine – iz koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), a najmlađi 25 – sa liste Pokreta Evropa sad (PES).

Prema njegovim riječima, profesionalni profili poslanika i poslanica političkih subjekata koji su osvojili mandate u Skupštini su raznovrsni.

Obradović je kazao da će Bošnjačku stranku predstavljati 17 odsto žena i 83 odsto muškaraca.

Kako je naveo, najmlađi poslanik tog poslaničkog kluba ima 32 godine, a najstariji 51, dok je prosjek 44 godine.

„U profesionalnoj strukturi, prednjače ekonomisti i profesori. Od šest poslanika/ce dvoje je iz Rožaja i po jedno iz Bijelog Polja, Pljevalja, Plava i Podgorice“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Hrvatska građanska inicijativa imati jednog predstavnika u Skupštini, i to će biti muškarac, diplomirani inžinjer elektrotehnike iz Tivta, koji ima 42 godine.

„Socijalistička narodna partija, koja je nastupila na izborima sa Demosom, imaće dva poslanika – muškarca, sa 51 godinom prosječne starosti. Jedan od njih je sportista, a drugi ekonomista, i dolaze iz Plužina i Berana“, kazao je Obradović.

Albanska alijansa, kako je naveo, imaće jednog muškog predstavnika, koji je ekonomista po struci, iz Ulcinja i ima 51 godinu.

„U koaliciji Zajedno, okupljenoj oko Demokratske partije socijalista, koju čine i Socijaldemokrate, Demokratska unija Albanaca i Liberalna partija, 24 odsto čine žene, dok je muškaraca 76 odsto, sa 41 godinom prosječne starosti“, kaže se u saopštenju.

Obradović je dodao da najmlađa poslanica ima 25, a najstariji poslanik 58 godina.

„Najviše poslanika/ca te koalicije je iz Podgorice – devet, a slijede Nikšić, Ulcinj i Bar sa po dva, zatim Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Kotor, Plav, Pljevlja sa po jednim“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je profesionalna struktura raznovrsna, uz blagu prednost ekonomista, menadžera, profesora i ljekara.

Obradović je kazao da poslanički klub PES-a čini 25 odsto žena i 75 odsto muškaraca, prosječne starosti 39 godina.

Kako je dodao, najmlađi poslanik PES-a ima 25 godina i ujedno je najmlađi u ovom sazivu Skupštine, dok najstariji ima 61 godinu.

„Najviše poslanika i poslanica tog političkog subjekta dolazi iz Podgorice (18), a po jednog poslanika/cu imaju iz Bara, Bijelog Polja, Danilovgrada, Herceg Novog, Nikšića i Rožaja“, navodi se u saopštenju.

U profesionalnoj strukturi, kako je rekao Obradović, najviše je pravnika, zatim politikologa i ljekara.

„Koaliciju Demokratske Crne Gore i Ujedinjene reformske akcije (URA) u Skupštini predstavlja 18 odsto žena i 82 odsto muškaraca, prosječne starosti 41 godine, pri čemu najmlađi poslanik ima 33, a najstariji 62 godine“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, u profesionalnoj strukturi, najviše je ekonomista i pravnika.

„U regionalnom aspektu, najveći broj poslanika/ca dolazi iz Podgorice – pet, a po jednog poslanika/cu imaju iz Budve, Cetinja, Herceg Novog, Kolašina, Nikšića i Ulcinja“, rekao je Obradović.

On je kazao da je prosječna starost poslanika i poslanica koalicije ZBCG, koju čine Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija i Radnička partija, 47 godina.

Najmlađi poslanik koalicije ZBCG ima 31 godinu, a najstariji 63, i on je ujedno i najstariji poslanik u konstitutivnom sazivu Skupštine.

Taj poslanički klub, kako je rekao Obradović, čini 23 odsto žena i 77 odsto muškaraca.

Prema njegovim riječima, najviše poslanika i poslanica je iz Glavnog grada – tri i Pljevalja – dva, a slijede Bar, Berane, Herceg Novi, Mojkovac, Nikšić, Plav i Zeta sa po jednim poslanikom/com.

U profesionalnoj strukturi, kako je dodao Obradović, najviše je pravnika, inžinjera i profesora srpskog jezika i književnosti.

On je kazao da će Albanski forum imati dva muška predstavnika u Skupštini, čija je prosječna starost 53 godine.

Oba su, kako je dodao, profesori i dolaze iz Tuzi.

„Ova struktura će se mijenjati nakon izbora Vlade, imajući u vidu da će dio poslanika i poslanica preći u izvršnu vlast i da će ih u skupštinskim klupama zamijeniti kolege i koleginice sa izborne liste shodno uspostavljenom redosljedu“, dodao je Obradović.

On je rekao da jedan broj poslanika i poslanica već ima javne funkcije koje su nespojive sa poslaničkom, pa će se morati opredijeliti koju će zadržati u narednom periodu.

Pregled strukture konstitutivnog saziva napravljen je kroz program CGO-a, podržan kroz Core grant regionalni projekat SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji sprovodi Centar za promociju civilnog društva, Centar za istraživanja i javne politike i Institut za demokratiju i medijaciju, a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Norveške.

