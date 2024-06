Strani državljanin osumnjičen za silovanje

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričke policije uhapsili su državljanina Kine J.Z. (24) zbog sumnje da je silovao sunarodnicu, saopšteno je iz Uprave policije.

Oni su kazali da je o događaju obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem nalogu je oštećena upućena u zdravstvenu ustanovu radi odgovarajućih pregleda.

„Nakon primjene policijskih mjera i radnji, državni tužilac je naložio hapšenje J.Z. zbog sumnje da je počinio krivično djelo silovanje“, navodi se u saopštenju.

