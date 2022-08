Stavljana tačka na ono što je započela prethodna Vlada

Podgorica, (MINA) – Potpisivanjem Temeljnog ugovora države sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) stavljenja je tačka na ono što je započela prethodna Vlada, saopštili su iz Demokratske Crne Gore, dodajući da je dobro što je to pitanje završeno.

Iz te partije su naveli da su svih prethodnih godina principijelno saopštavali da im je prihvatljiv svaki sadržaj Temeljnog ugovora koji usaglase SPC i Vlada, i da su prije mjesec pozdravili čin usaglašavanja Temeljnog ugovora između dvije strane.

“Samim tim, pozdravljamo i čin potpisivanja kojim je i formalno stavljenja tačka na ono što je u najvećoj mjeri započela i pripremila 42. Vlada i što proizilazi iz izmijenjenog Zakona o slobodi vjerosipovijesti, koji je osnov i temelj uređenja ovih pitanja”, rekle su Demokrate.

Oni su kazali da se Temeljni ugovor, kao formalno-pravno pitanje, nepotrebno izdizao i zloupotrebljavao u političke svrhe sa različitih strana.

To je, kako su kazali, suprotno očekivanjima građana da to pitanje donese potrebnu ravnopravnost i bolju zaštitu vjerskih sloboda, a ne političke poene bilo kome.

“Dobro je da je to pitanje apsolutno završeno i da više ne može biti na stolu, a i ovim putem ističemo da je ubjedljivo najvažnije pitanje i ključ rešavanja vjerskih pitanja na zadovoljstvo svih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica izmijenjeni Zakon o slobodi vjerosipovijesti”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, taj zakon je usvojen na decembarskoj sjednici Skupštine 2020. godine za vrijeme predsjedavanja Alekse Bečića i snažno je pozdravljen od Parlamentarne Skupštiine Savjeta Evrope.

“Iako je cjelokupna javnost tada svjedočila pokušaju opstrukcije usljed planske ostavke jednog poslanika URA-e, što je odlučnim rukovođenjem Skupštine spriječeno u skladu sa Ustavom, Zakonom i Poslovnikom”, kazale su Demokrate.

Kasnije je, kako su naveli, URA glasala za razrješenje Bečića sa mjesta predsjednika Skupštine, “iako je njegovo odlučno rukovođenje sjednicom ključno doprinijelo usvajanju inoviranog Zakona o slobodi vjeroispovijesti”.

“Aktuelna vlast i Vlada, koju ne podržava ni tri četvrtine poslanika koji su je izabrali, u kojoj se najviši zvaničnici “čašćavaju” najtežim mogućim kvalifikacijama, svojom antievropskom i antidemokratskom politikom pravnog nasilja, blokade institucija i dijaloga, primitivnog revanšizma i političkog ćeranja, izgubila je svaki mogući legitimitet”, smatraju Demokrate.

Iz te stranke su ocijenili da je Vlada doživjela potpuni politički krah koji je, kako su rekli, rijetko viđen u istoriji društveno-političkih procesa.

Oni su naveli da su, prije mjesec, zaključcima na sjednici Predsjedništva, dali šansu deblokadi pravosuđa i potencijalnom resetovanju odnosa među pobjedničkom parlamentarnom većinom od 30. avgusta uz podnošenje ostavke Abazovića, “kao čovjeka koji je izgubio povjerenje najvećeg broja političkih subjekata u zemlji i tvorca modela i 42. i 43. Vlade koji su propali”.

“Na naš korektan pristup odgovoreno je blokadom procesa izbora sudija Ustavnog suda na Ustavnom odboru, odbijanjem zahtjeva za vođenje dijaloga koji bi doveo do dvotrećinske većine za izbor članova Sudskog savjeta i jednostranim utvrđivanjem liste kandidata Demokratske partije socijalista, URA-e i Socijalističke narodne partije (SNP)”, kaže se u saopštenju Demokrata.

Kako su dodali iz te stranke, odgovoreno im je i saopštavanjem “neligitimnog premijera” na premijerskom satu da nema namjeru da podnese ostavku, kao i jučerašnjom izjavom lidera SNP-a Vladimira Jokovića da “se Demokrate ništa ne pitaju i da od njih ništa ne zavisi”.

Demokrate su kazale da su primile k znanju ta postupanja i stavove, dodajući da je na takav način odgovoreno na njihov “korektan pristup za razrješenje teške i duboke krize u kojoj se zemlja nalazi”.

“Svakako, Predsjedništvo Demokrata će saglasno svemu navedenom i onome što bude poznato u narednom periodu, kada za to dođe vrijeme, zauzimati stavove o daljim procesima”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS