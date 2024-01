Spriječeno krijumčarenje kokaina, uhapšena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su G.M. (55), državljanina Srbije sa privremenim boravkom u Crnoj Gori, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Sektora granične policije i Sektora za borbu protiv kriminala G.M. kontrolisali na ulazu u Crnu Goru.

Iz policije su rekli da je pretresom vozila kojim je G.M. upravljao pronađeno oko 313 grama kokaina.

„G.M. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, nakon čega je sproveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadležnost“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su poručili da će njihovi službenici na svim nivoima nastaviti sa aktivnostima u cilju sprečavanja krijumčarenja droga, kao i svih drugih oblika prekograničnog kriminala.

