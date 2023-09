Spriječen uvoz voća sa opasnim pesticidom

Podgorica, (MINA) – Inspekcija je na graničnom prelazu Dobrakovo spriječila uvoz skoro deset tona breskvi i nektarina kod kojih je pronađen pesticid hlorpirifos /chlorpyrifos/, koji je opasan po zdravlje ljudi, rekli su iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Regionalni mediji su objavili da je pesticid hlorpirifos, koji je naročito opasan po zdravlje djece, danas pronađen i u šljivama koje se iz Srbije uvoze u Hrvatsku.

Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković je portalu RTCG kazao da je upotreba tog pesticida strogo zabranjena u Crnoj Gori.

“I odgovorno tvrdim da ga kod nas nema. Proizvođači ga ne koriste za hranu. Međutim, na uvozu je drugačija situacija – na graničnom prelazu Dobrakovo je oko deset tona breskvi i nektarina otkriveno sa tim pesticidom i to je sve vraćeno”, naveo je Đaković.

On je rekao da analiziraju sve konzumno voće – breskve, šljive, nekterine i kajsije.

“Mi radimo analize na 400 rezidua pesticida, što je ogroman opseg. Pregledano je sve voće”, kazao je Đaković.

