Spajić: Vlada odlučna da bude snažan oslonac NATO-u

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima evroatlantsku Vladu odlučnu da bude snažan oslonac NATO-u u očuvanju mira i stabilnosti, rekao je premijer Milojko Spajić.

Kako je saopšteno iz Spajićevog kabineta, on se danas sastao u Skoplju sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, koji je poručio da Crna Gora ima vitalnu ulogu za stabilnost na Zapadnom Balkanu i da daje ključan doprinos NATO-u.

Navodi se da je Spajić iskazao opredijeljenost Vlade Crne Gore da snažno doprinosi ciljevima Alijanse.

„Crna Gora ima evroatlantsku Vladu odlučnu da bude snažan oslonac NATO-u u očuvanju mira i stabilnosti”, poručio je Spajić.

Navodi se da su na sastanku razmijenjena mišljenja o situaciji u Ukrajini i da je iskazana spremnost za snažnije učešće Crne Gore u uspostavljanju dijaloga među zemljama koje imaju otvorena pitanja u regionu.

