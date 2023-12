Spajić: Vlada ima kapacitet da ispuni evropsku agendu

Podgorica, (MINA) – Vlada ima kapacitet da ispuni evropsku agendu, poručio je premijer Milojko Spajić na sastanku sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem u Briselu.

Spajić je, kako je saopšteno iz Vlade, rekao da su željeli da u Brisel dođu sa rezultatima koji će potvrditi opredijeljenost Crne Gore evropskoj integraciji i kredibilitet kao posvećene i odgovorne buduće članice Evropske unije (EU).

„Crna Gora želi da bude poželjna članica evropskog saveza. Ona koja doprinosi na svim nivoima. Sigurni smo da imamo sve preduslove da tako i bude”, kazao je Spajić.

On je predstavio plan rada Vlade za narednu godinu i istakao da je uvjeren da će Crna Gora uspjeti da isporuči rezultate iz evropske agende.

Spajić je kazao da je donošenje odluke o izboru nedostajućeg sudije Ustavnog suda u parlamentu, kao i današnje glasanje za izbor članova Sudskog savjeta, dokaz da u Crnoj Gori postoji puna institucionalna funkcionalnost i politička stabilnost.

„Nesumnjivo postoji pozitivan impuls parlamenta koji daje vjetar u leđa reformskim procesima“, rekao je Spajić.

Kako je naveo, to potvrđuje i efikasnost u donošenju brojnih odluka poput ratifikacije sporazuma iz Berlinskog procesa i činjenica da su 64 poslanika glasala za izmjene Zakona o popisu, a 58 za izbor nove guvernerke Centralne banke Crne Gore.

Varhelji je, kako se navodi, kazao da je zadovoljan odnosima sa 44. Vladom.

On je kazao da su odluke i rezultati postignuti u prvim danima mandata najbolja preporuka Crnoj Gori da uspješno nastavi proces integracije u EU.

Kako je saopšteno iz Vlade, Spajić i Varhelji saglasili su se da će grant od 112 miliona EUR biti veoma važan za modernizaciju željeznice, kao i da je podrška EU bila značajna i za napore Crne Gore da izbjegne sivu listu Manivala.

„To je najbolji iskaz partnerskog odnosa i povjerenja između Crne Gore i EU“, poručeno je na sastanku.

Sastanak je, kako se navodi, bio prilika za rezimiranje rezultata ostvarenih u prvim mjesecima mandata Vlade i priprema za nastavak zajedničkih aktivnosti u procesu učlanjenja Crne Gore u EU.

Spajić je uručio Varheljiju pismo obavještenja kojim Crna Gora potvrđuje da je ispunila kriterijume iz uslovnog pozitivnog mišljenja za Strategiju pametne specijalizacije i da je spremna za finalnu procjenu Evropske komisije.

„Podsjećamo da je Crna Gora prva zemlja van EU koja je usvojila ovu strategiju i uspostavila okvir za njenu implementaciju u skladu sa preporukama Komisije, a da je Vlada vidi kao ključni strateški okvir za razvoj nauke i inovacija u službi prioritetnih sektora razvoja Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

