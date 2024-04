Spajić: Vlada i parlamentarna većina stabilne

Podgorica, (MINA) – Vlada i parlamentarna većina su vrlo stabilne i intenzivno rade na ispunjenju evropske agende Crne Gore, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je to kazao na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade, upitan da prokomentariše izjavu lidera Slobodne Crne Gore Vladislava Dajkovića da „nas na jesen najvjerovatnije očekuju izbori u Podgorici, a onda i na državnom nivou“.

Spajić je odgovorio da ne vidi takvu mogućnost.

„Možda Dajković zna nešto što ja na znam. Mislim da je Vlada vrlo stabilna, da je većina stabilna, radimo intenzivno na ispunjenju naše evropske agende“, naveo je Spajić.

On je rekao da očekuje da će do početka maja Crna Gora imati finalni stav Evropske komisije i većine država članica o tome da li će u junu dobiti Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

„Mislim da je jako neodgovorno licitirati s tim. Znate kolike napore sporovodimo da bismo imali IBAR u junu, i mislim da takve neodgovorne izjave ne idu u prilog tome“, dodao je Spajić.

On je rekao da, osim dobijanja IBAR-a junu, očekuju da do kraja godine zatvore desetak poglavlja.

„Ljudi smatraju da smo donošenjem IBAR-a završili sav posao. Ne. Tek tada ljudi iz administracije „dobijaju krila“ da rade svoj posao“, naveo je Spajić.

On je ocijenio da Crna Gora prvi put ima realnu šansu da dobije IBAR.

„To mnogo znači za ljude iz sistema, kvalitetne ljude, tihe heroje koji guraju državu prema Evropskoj uniji (EU). Te ljude, koji odrađaju sve ove reforme, moramo da držimo kao malo vode na dlanu, treba da ih motivišemo, a najbolji način je dobijanje IBAR u junu“, dodao je Spajić.

On je, odgovarajući na pitanje ko će se baviti situacijom u Šavniku, Vlada ili Skupština, kazao da je izborna reforma definitivno adresirana na Skupštinu i podsjetio da je formiran Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu.

„Mislim da treba da iskoristimo taj format do maksimuma. Naravno da sam spreman da se sretnem sa svakim i čujem svačije mišljenje i pokušam da pomognem u pronalaženju rješenja“, naveo je Spajić.

On je rekao da žele da taj proces bude što inkluzivniji i da, upravo zbog takvog zahtjeva, žele da se obavlja u Skupštini.

Na pitanje novinara da li su oročili do kada šavnička „saga“ mora biti završena, Spajić je odgovorio da će se apsolutno zalagati da se to desi što prije, jer je to potreba građana i jer je potrebna funkcionalna lokalna vlast.

Izborna reforma, kako je dodao, trebalo je davno da se desi i ona je jedna od najpotrebnijih reformi u državi.

Spajić je ocijenio da je povjerenje građana u izborni proces prilično poljuljano.

„Nažalost, potrebna vam je super većina za izmjenu takvih zakona“, naveo je Spajić.

On je rekao da su lokalne samouprave „rak rana“ Crne Gore i da će morati da prođu veliku reformu.

„Finansiranje lokalnih samouprava je, takođe, ogroman problem i apsolutno neadekvatno“, dodao je Spajić.

On je, odgovarajući na pitanje kako će se završiti izborni proces u Šavniku, kazao da je popis sjajan primjer kako treba da se postigne svaki politički dogovor u državi, „kada su ljudi sjeli, svi iznijeli argumente za i protiv“.

„Želim da na taj način pokažemo zrelost kao društvo. Imamo sjajan aparat u Skupštini koji mora da se iskoristi. Mislim da je korišćenje Vlade kao nekog ad hoc aparata – da gasi požare, u ovom trenutku neadekvatno“, naveo je Spajić.

On smatra da nije data šansa izbornoj reformi u parlamentu.

„Zašto smo napravili taj Odbor (za sveobuhvatnu izbornu reformu) ako ga nećemo koristiti? Nije problem da Vlada preuzme odgovornost, ali je ključ da parlament radi, a ne samo da vrši premijerski i ministarski sat“, naveo je Spajić.

Upitan da li ima termin koji mu je prihvatljiv i kada bi mogao da dođe na Premijerski sat, Spajić je kazao „da će se sredinom maja svi vidjeti“.

On je istakao da su državni interesi ispred svih interesa i dodao da su posjetu Njemačkoj najavili prije dva mjeseca.

„Da sam poreski obveznik, kao što jesam, i da gledam ono što se dešavalao u skupštinskoj sali, rekao bih da ne želim da to finansiram, ne želim da finaniram cirkus nego odgovorne ljude koji će donositi odgovorne odluke na korist građana“, rekao je Spajić.

On je kazao da iz te perpsektive misli „da je ono potpuno gubljenje vremena i da parlament mora da se fokusira na svoj rad“.

„Ne postoji jedan zakon koji je parlament iznio sam. Gdje je zakon o Skupštini?“, naveo je Spajić.

On je, na početku konferencije za novinare na temu saradnje sa Francuskom koja je dogovorena tokom njegovog susreta sa francuskom predsjednikom Emanuelom Makronom, najavio da će Makron 2026. godine posjetiti Crnu Goru.

Spajić je rekao da postoje četiri stuba saradnje između Crne Gore i Francuske – odbrana, zdravlje, ekologija, infrastruktura.

On je naveo da će ministar zdravlja Vojislav Šimun početkom maja posjetiti Pariz i sastati se sa koleginicom iz Francuske.

„Francusko ministarstvo zdravlja je objavilo da je spremno da finansira studiju izvodljivosti za izgradnju bolnice u Podgorici, bez obzira na to da li će francuski izvođači na kraju biti izabrani da grade tu zdravstvenu ustanovu“, kazao je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS