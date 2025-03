Spajić uputio pismo Venecijanskoj komisiji

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić uputio je Venecijanskoj komisiji molbu za hitno dobijanje Mišljenja sa preporukama u vezi sa prestankom funkcije sutkinje Ustavnog suda Crne Gore Dragane Đuranović.

Kako je saopšteno iz Spajićevog kabineta, on je pismo Evropskoj komisiji za demokratiju putem prava uputio u skladu sa Sporazumom predstavnika vladajuće većine i predstavnika opozicije u crnogorskom parlamentu.

Sporazum su, kako su podsjetili, potpisali Spajić i predstavnici Demokratske partije socijalista, Evropskog saveza i Hrvatske građanske inicijative, Danijel Živković, Damir Šehović i Adrijan Vuksanović.

Spajić je u pismu tražio od Venecijanske komisije da, u skladu sa svojim nadležnostima, odgovori na pitanja predstavnikā vlasti i opozicije.

U saopštenju se navodi da su u pismu, imajući u vidu da predstavnici vlasti i opozicije imaju nekoliko nedoumica u vezi sa tom ustavno-pravnom problematikom, navedena pitanja i ključna argumentacija i vlasti i opozicije.

“Venecijanskoj komisiji naknadno će biti dostavljena dodatna dokumentacija koja može pomoći u stvaranju potpune slike o problematici tumačenja navedenih normi u materijalnom i formalnom smislu”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da, osim odgovora na pitanja, strane potpisnice Sporazuma, mole Venecijansku komisiju da da preporuke u cilju rješavanja eventualnih dilema koje u vezi sa ovim pitanjem postoje u ustavnopravnom sistemu Crne Gore.

