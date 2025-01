Spajić: Radost praznika zamijenio muk i žal zbog tragedije na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić uputio je telegram povodom predstojećeg Božića sveštenstvu i građanima koji taj praznik obilježavaju po julijanskom kalendaru.

Spajić je naveo da je radost praznika ove godine zamijenio muk i žal za nevinim žrtvama tragedije na Cetinju.

„Ovaj Božić dočekujemo duboko pogođeni tragedijom koja je prvog dana ove godine zadesila Cetinje i sa tugom koja je neprevodiva u riječi. Radost praznika zamijenio je muk i žal za nevinim žrtvama”, kazao je Spajić.

On je dodao da je radost zamijenila i bol koju dijele sa njihovim porodicama i prijateljima, navodeći da su u danima velikog pravoslavnog praznika Božića, misli i molitve sa njima.

„Osnaženi jevanđeljskim primjerima istinskog požrtvovanja, Hristovo rođenje nas poziva da podijelimo teret izazova, kako bismo osnažili međusobnu solidarnost u nastojanju da budemo stabilan oslonac onima koji u dane praznika oplakuju svoje najmilije”, kazao je Spajić.

On je poručio i da se nada da će simbolika i svjetlost praznika pokazati put i dati mudrost.

„Da u velikoj boli koja je zadesila cijelu našu zemlju iznađemo snagu i ojačamo međusobno uvažavanje koje će osnažiti naše društveno biće i okupiti naše porodice oko istinskih vrijednosti života i brige za drugog“, naveo je Spajić.

Spajić je u telegramu poželio da se, sa svjetlošću Božića, u sva srca i domove useli tračak dobrote, mira i nade.

