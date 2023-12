Spajić: Poslije dugo vremena pominje se zatvaranje poglavlja

Podgorica, (MINA) – Zatvaranje pregovaračkih poglavlja pominje se prvi put poslije dugo vremena, što je rezultat velikog napretka u poglavljima 23 i 24, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je na društvenoj mreži X naveo da je imao vrlo uspješnu radnu posjetu Briselu.

„Prvi put poslije dugo vremena pominje se zatvaranje poglavlja sa Crnom Gorom, što je rezultat velikog napretka u poglavljima 23 i 24“, rekao je Spajić.

On je poručio da će intenzivno raditi i na drugim stvarima u narednih nekoliko mjeseci i da nove velike rezultate očekuju u prvom kvartalu naredne godine.

