Spajić: Opet bih podržao Radovića za v.d. direktora policije

Podgorica, (MINA) – Imenovanje v.d. direktora Uprave policije Aleksandra Radovića jedino je rješenje koje je garant evropskog puta Crne Gore, kazao je premijer Milojko Spajić i poručio da bi, da se ponovi ista situacija, opet stao u izbor najboljeg kandidata.

On je na posebnoj sjednici Skupštine odgovarao na pitanje lidera Demokratske partije socijalista Danijela Živković da li će podnijeti ostavku ukoliko Upravni sud utvrdi da je nezakonito postupao prilikom imenovanja Radović.

Spajić je kazao da ne želi da komentariše i ni na koji način prejudicira ishod odluke Upravnog suda.

„Vlada će postupiti po presudi Upravnog suda, kakav god ishod da bude, iako razumijem da je vašem političkom mentalitetu imanentno da preuzima nadležnost drugih grana vlasti“, rekao je Spajić.

On je pojasnio da je, na osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima, ministar ovlašćen da predloži kandidate za v.d. direktora policije, ali da je Vlada ta koja određuje vršioca dužnosti.

“Vlada kao kolektivni organ odlučuje na sjednicama i to većinom glasova prisutnih članova, pa i u slučaju određivanja vršioca dužnosti direktora policije (kao i u svim ostalim slučajevima)“, naveo je Spajić.

Kada je riječ o podnošenju tužbe Upavnom sudu protiv akata Vlade, Spajić je ukazao da je zakonima o upravnom sporu i o upravnom postupku jasno definisana pitanja ko može biti tužilac u upravnom sporu, odnosno stranka u upravnom postupku.

On je kazao da je pitanje procesne sposobnosti da bude tužilac u upravnom sporu Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), odnosno ministar unutrašnih poslova Danilo Šaranović, sporno po više osnova.

“Podnošenjem tužbe MUP-a protiv akta Vlade, došlo bi do pravno neodržive situacije da Vlada, odnosno Ministarstvo kao njen organizacioni dio, tuži samu sebe“, naveo je Spajić.

On je pojasnio da je za svojstvo tužioca shodno Zakonu o upravnom sporu potrebno da je tužiocu povrijeđeno neko pravo ili pravni interes i dodao da je nejasno je koje pravo je ili pravni interes MUP-a u slučaju izbora Radovića povrijeđeno.

Spajić je rekao da MUP ne može biti nosilac prava i obaveza o kojima se rješavalo konkretnim upravnim aktom, odnosno ne može biti nosilac prava i obaveza iz odluke o imenovanju v.d. direktora policije.

„Ako bi ko mogao biti legitimisan u sporu kao tužilac to bi bili kandidati koji nijesu izabrani“, naveo je Spajić.

On je pitao Živkovića kakvo bi njegovo pitanje glasilo da na čelu policije ostao čovjek koji nema povjerenje izvršne vlasti.

„Da je Vlada imenovala drugog koji ga takođe nema, da smo ovu poziciju ostavili upražnjenom i izazvali pravu bezbjednosnu krizu ili pak doveli da to bude rizik po mogućnost dobijanja IBAR-a“, pitao je Spajić.

On je kazao da je imenovanje v.d. direktora Uprave policije Aleksandra Radovića sa spiska koji je dostavljen Vladi, jedino rješenje koje je upravo garant evropskog puta Crne Gore.

„Da se ponovi ista situacija opet bih stao uz izbor najboljeg kandidata, kao i većina članova Vlade koja me je prije svega ovlastila da predložim kandidata i glasala za njegovo imenovanje“, poručio je Spajić.

On je kazao da je Radović dugogodišnji policijski službenik sa impresivnom biografijom – između ostalog, u dva navrata oficir za vezu u EUROPOL-u, zahvaljujući kome imamo SKY prepiske i jedini koji je u trenutku izbora bio u punom mandatu pomoćnika direktora Uprave policije.

Živković pitao je i da li Vlada i parlamentarna većina imaju usaglašene politike od kojih umnogome zavise ubrzanje procesa integracija, evroatlaska orijentacija spoljne politike i kredibilno članstvo u NATO.

„Da li biste bili spremni da predložite razrješenje onih koji odstupaju u Vladi od ovih ciljeva koje ste proklamovali na početku svog mandata“, naveo je Živković.

Spajić je podsjetio da su činioci parlamentarne većine potpisali jasan sporazum koji definiše okvire djelovanja i uređuje odnos prema pitanju evropskih i evroatlantskih integracija.

„Dok god se svi u procesu donošenja odluka držimo dogovorenih principa – neću predlagati nikakva razrješenja jer za tim nema potrebe“, rekao je Spajić.

On je kazao da bi opozicija to sigurno priželjkivala.

„Ali izlazak iz ove Vlade siguran je put u političku neizvjesnost, a ja to za svoje partnere ne želim. Ni za jednog od njih“, istakao je Spajić.

On je kazao da je parlamentarna većina stabilna, donosi odluke, obezbjeđuje neophodne procese.

„Stabilnija je nego sve prethodne, čak i u broju mandata od onih čija je Vaša partija bila konstituent“, dodao je Spajić

On je rekao da ne želi da komentariše ocjene postupanja pojedinaca, a posebno ne poslanika u parlamentu i ohrabrio ih da budu nezavisni u svom djelovanju kako im i pripada.

Spajić je kazao da neće komentarisati ni političke napade i osporavanja njega lično kao evropski neorijentisanog i slično.

„Kao što vidite, apsolutno sam iznad tih tema i takve situacije. Mene i Vladu koju predvodim interesuju rezultati. Vi ih, naravno, nikada nećete prihvatiti. Ali i to je legitimno“, rekao je Spajić.

On je kazao da Vladu u junu očekuje dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremneih mjerila IBAR-a, konačno zatvaranje pojedinih poglavlja, veliki investicioni projekti i reforme koje će značiti bolje uslove života za naše građane.

„Mislim da od mene i moje politike niko lošeg nije vidio. Ni od programa Evropa sad 1 niti od programa Evropa sad 2. Naprotiv“, dodao je Spajić

„Idemo hrabro u nove rezultate do novog i boljeg standarda građana i do Crne Gore kao punopravne članice Evropske unije“, zaključio je Spajić.

Živković je rekao da je iz odgoovra Spajića zaključio da će podnijeti ostavku ukoliko upravni sud donosi odluku da je postupanje Vlade bilo nezakonito.

„Donio sam drugi sud – a to je da ćete isklučiti iz Vlade sve koji se ne budu ponašali u skladu sa dogovorom, a već imamo dio Vlade koji je najavio to“, rekao je Spajić.

