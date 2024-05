Spajić sjutra odgovara na pitanja poslanika

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić odgovaraće sjutra u Skupštini na pitanja predstavnika poslaničkih klubova, na posebnoj sjednici posvećenoj premijerskom satu.

Lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović pitaće Spajića hoće li Crna Gora na zasijedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) podržati Rezoluciju UN o genocidu u Srebrenici koju su inicirale Njemačka i Ruanda.

Ibrahimović je podsjetio da su Rezoluciju do sada kosponzorisali neki od ključnih crnogorskih međunarodnih partnera, među kojima su SAD, Francuska, Turska, Velika Britanija, Luksemburg, Austrija, Švedska, Italija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Slovenija i Sjeverna Makedonija.

Ibrahimović smatra da bi Crna Gora glasanjem za Rezuluciju još jednom stala na istu stranu sa državama razvijene demokratije i poštovanja prava i potvrdila da suštinski, a ne deklarativno, pripada dijelu civilizivanog svijeta čiji dio želi da bude vrijednosno, suštinski i formalno.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović pitaće Spajića od kada poznaje Do Kvona i šta je bio predmet razgovora tokom njihovog susreta u Beogradu.

Predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijela Živkovića interesuje da li će Vlada nastaviti sa jasno orijentisanom spoljnom politikom koju je trasirao DPS od 2006. godine.

Živković je rekao da je ta spoljna politika bazirana na zapadnom vrijednosnom sistemu.

“Da li će Vlada u predstojećim odlukama međunarodnih institucija i organizacija slijediti do sada definisane ciljeve i jasno dati podršku u ime Crne Gore, bez obzira što takve odluke nemaju podršku druge najveće grupacije u parlamentarnoj većini, nekadašnjeg Demokratskog fronta”, naveo je Živković.

On je Spajića upitao da li, zbog takve spoljne politike, očekuje da će koalicija Za budućnost Crne Gore pokrenuti pitanje izglasavanja nepovjerenja Vladi.

Predsjednik Kluba poslanika Hrvatske građanske inicijative i Demokrtaske unije Alabanaca, Adrijan Vuksanović, pitaće da li se razmišlja da Vlada izjednači stopu poreza na dodatu vrijednost za hotelske restorane i ostale ugostiteljske objekte koji ne posluju u sklopu hotela.

Šefa poslaničkog kluba Socijaldemokrata Borisa Mugošu interesuje da li će tokom ove godine i na koji način biti ispunjeno jedno od Spajićevih ključnih obećanja, koje je iskazano i kroz kalkulator obračuna neto zarada na sajtu PES-a – povećanje neto zarada svih zaposlenih u Crnoj Gori za oko 25 odsto.

Poslanik posebnog kluba Vladimir Dobričanin pitaće Spajića koji su razlozi za neobjavljivanje rezultata popisa i kada se može očekivati da oni budu dostupni, a poslanica Demokratske narodne partije Maja Vukićević pitaće ko opstruira objavljivanje podataka sa popisa.

Predsjednika Kluba poslanika Socijalističke narodne partije i Civisa, Bogdana Božovića, interesuje da li se može očekivati da će sredstva opredijeljena za poljoprivredu u 2025. godini iznositi tri odsto od ukupnog budžeta.

Poslanik Nove Srpske demokratije Dejan Đurović naveo je da je kuvajtski konzorcijum “Northstar” i “Equest Capital Limited Jersey”, koji je trebalo da izgradi turistički kompleks Montrose, pokrenuo arbitražu protiv Crne Gore.

On će pitati Spajića kolika je vrijednost odštetnog zahtjeva i šta je obrazloženje konzorcijuma za pokretanje arbitražnog postupka.

“Da li ima propusta države u ovom slučaju i očekujete li da ishod arbitraže bude u korist države”, upitao je Đurović.

Poslanika Albanskog foruma Artana Čobija interesuje je li završena izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju regionalnog puta Ostros – Vladimir i kada se može očekivati početak radova.

Poslanica Pokreta Evropa sad Dragana Vučević pitaće Spajiće da li će biti ispoštovani najavljeni rokovi za početak radova na dionici auto-puta Mateševo – Andrijevica.

