Spajić: Oko 15. juna odluka da li će Crna Gora dobiti IBAR

Podgorica, Brisel, (MINA) – Države članice Evropske unije (EU) trebalo bi polovinom juna da odluče o tome da li će podržati da Crna Gora dobije Izvještaj o privremenim mjerilima (IBAR), kazao je premijer Milojko Spajić.

On se danas u Briselu sastao sa predsjednikom Evropskog savjeta (ES) Šarlom Mišelom kome je, kako je saopštio, prezentovao rezultate Crne Gore u proteklih šest mjeseci.

“Mišel je pozdravio velike rezultate Vlade i rekao je da se nada da će i parlament nastaviti na tom fonu i da ćemo vrlo brzo imati zakone usvojene u parlamentu”, rekao je Spajić u izjavi koja je objavljena na Flickr platformi Vlade.

On je naveo da Evropska komisija, što se tiče IBAR-a, 7. juna predaje palicu ES, gdje predsjedava Mišel.

Spajić je rekao da je Mišel naveo da je speman za takav korak, da će dati apsolutnu podršku Crnoj Gori na putu dobijanja IBAR-a.

“Nadamo se da ćemo već 7. juna, kada je prva kuela, dobiti neke pozitivne signale. Zadnja bi trebalo da bude 13. ili 14. juna, tako da će u tom periodu zemlje članice odlučiti da li će podržati Crnu Goru da dobije IBAR do kraja juna”, kazao je Spajić.

On je rekao da se nada se da će zemlje članice imati razumijevanja za Crnu Goru.

“I za specifičan momenat u kome se nalazimo, tako da očekujem da se veliki rad za proteklih pola godine koji je urađen, nagradi”, kazao je Spajić.

Govoreći o prvim koracima nakon dobijanja IBAR-a, Spajić je rekao očekuje da prva poglavlja vrlo brzo krenu da se zatvaraju, odmah po dobijanju IBAR-a.

“Ali ne bih sad da govorim o tome, ne bih da trčimo previše unaprijed, ajmo prvo ovu utakmicu da pobijedimo pa ćemo poslije toga da idemo sljedeću. Već se pripremaju neki planovi za dan poslije. Pričaćemo o tome odmah po dobijanju IBAR-a”, kazao je Spajić.

