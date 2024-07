Spajić: Odnosi sa Hrvatskom apsolutni prioritet

Podgorica, (MINA) – Odnosi sa zvaničnim Zagrebom biće apsolutni prioritet Vlade Crne Gore, poručio je premijer Milojko Spajić.

Spajić je, odgovarajući na pitanje lidera Hrvatske građanske inicijative Adrijana Vuksanovića o odnosima sa Hrvatskom, rekao da je budućnost relacije Crne Gore i Hrvatske bitna za obje države.

„Mi smo sada ušli u završnu fazu pregovora sa Evropskom unijom (EU) i upravo zbog toga relacije sa zvaničnim Zagrebom će biti apsolutni prioritet ove Vlade, i zbog nas i zbog njih“, rekao je Spajić na sjednici Skupštine posvećenoj Premijerskom satu.

Kako je rekao, za Crnu Goru je Hrvatska jako bitna država, koja je puno pomogla.

„Mi smo zahvalni na mnogim stvarima koje je Hrvatska uradila za Crnu Goru uradila do sada. Radićemo na najboljim mogućim odnosima naše dvije države“, naveo je Spajić.

Vuksanović je rekao da je Spajića pitao o odnosima sa Hrvatskom nakon što je, dva dana poslije dobijanja pozitivnog IBAR-a, na dnevni red parlamenta došla „nepotrebna“ Rezolucija o Jasenovcu.

„Obećali ste nam ekonomski prosperitet i teme koje nas neće dijeliti, a dobili smo druge neke teme za koje ste i Vi svjesni da su štetne“, naveo je Vuksanović.

On je kazao da je, iako su znali da će usvajanje Rezolucije o Jasenovcu biti štetno za Crnu Goru, izvršio naum koji je dat od dijela parlamentarne većine.

„1991. godine vlast u Crnoj Gori je bila instrumentalizovana od režima u Beogradu i tada je krenula u suludi rat na Dubrovnik i zagadila odnose sa Hrvatskom, 33 godine nakon toga ja ne mogu a da vam ne kažem da ste instrumentalizovani od istih struktura koje su donijele na sto Rezoluciju o Jasenovcu“, rekao je Vuksanović.

Kako je kazao, zbog toga je opet došlo do poremećaja u odnosima između zvaničnog Zagreba i Podgorice.

Odgovarajući na pitanje poslanika Socijaldemokrata Nikole Zirojevića o izjavama predsjednika Skupštine Andrije Mandića kojima je inicirao izgradnju kapele na Lovćenu, Spajić je rekao da je pitanje popisa matrica kako treba da se rješavaju sve teme.

Spajić je u pisanom odgovoru na pitanje Zirojevića, koji je Vlada dostavila medijima, zamolio Mandića da odustane od te ideje, ali to nije rekao na sjednici parlamenta.

„Sagledavajući potencijalni uticaj na sveukupne društveno-političke odnose u zemlji, uključujući i moguće dodatne podjele i konfrontacije, molim uvaženog predsjednika Skupštine da odustane od ove ideje i da svi zajedno budemo usmjereni ka rješenjima koja su u najboljem interesu Crne Gore i njenih građana“, navodi se u pisanom odgovoru Spajića.

On je u parlamentu rekao da sve etničke, religijske i društvene grupe treba da se ujedine i fokusiraju na najbitnije teme – EU, rast životnog standarda i vladavina prava.

On je istakao da će graditi mnoge zdravstvene ustanove i da je sazrelo vrijeme za jednu veliku „neimarsku aktivnost što se tiče zdravstvenog i prosvjetnog sektora“.

Zirojević je, obrazlažući pitanje, rekao da je Mandić ideju izgradnje kapele na Lovćenu simbolično inicirao na dodjeli Trinaestojulske nagrade.

„U ovoj ideji nema nikakve plemenitosti, a još manje doprinosa pomirenju i mislim da je cijela crnogorska javnost nakon ove inicijative vidjela koliko ona zapravo dijeli naše društvo“, kazao je Zirojević.

Kako je naveo, pitanje izgradnje kapele na Lovćenu je u datom političkom trenutku pitanje koje gura crnogorsko društvo u ambis.

„Daleko smo od spremnosti da razgovaramo o ovim temama, jer vidimo da i o temama koje mnogo manje dijele ne razgovaramo na adekvatan način“, rekao je Zirojević.

On je istakao da kapela koja se sada nudi nije Njegoševa kapela, nego Aleksandra Karađorđevića.

Zirojević je kazao da u vrtićima nema mjesta, da bolnice nemaju osnovne potrebe, ali da se priča da treba graditi kapelu na Lovćenu.

„Mislim da je, nakon tragičnih događaja na Belvederu kada je Crna Gora bila na ivici građanskih sukoba, ovo pitanje najveći pokretač podjela i mržnje u Crnoj Gori“, naglasio je Zirojević.

Prema njegovim riječima, izgradnja te kapele značila bi pokazivanje nadmoći Srpske pravoslavne crkve (SPC) u odnosu na državu Crnu Goru.

Zirojević je rekao da je odgovor Spajića na sjednici bio prilično različit od pismenog odgovora na njegovo pitanje.

„Zato što je u pismenom dijelu Vašeg odgovora stajalo da ćete zamoliti predsjednika parlamenta da odustane od ove ideje“, rekao je Zirojević i dodao da se nada da će Spajić ostati pri tom stavu.

Mandić je, odgovarajući Zirojeviću, rekao da ideja o obnavljanju Njegoševe kapele nije ideja o obnavljanju kapele koju je izgradio kralj Aleksandar Karađorđević.

„Nije ideja da je gradi bilo koja vjerska organizacija, nego svi građani Crne Gore, onako kako je sagradio Njegoš, da je grade i Crnogorci i Srbi i svi koji žele da mošti najvećeg čovjeka kojeg je izrodila Crna Gora počivaju u crkvi što je bio njegov zavjet“, naveo je Mandić.

Kako je rekao, to ne bi bilo vlasništvo bilo kog pojedinca, već bi to gradio narod Crne Gore.

„Ne bih volio da se ta ideja predstavlja kao ideja u kojoj sam ja želio da obnovim kapelu Aleksandra Karađorđevića, nego samo da imamo ono što je zavjet Njegoša“, rekao je Mandić i naglasio da niko nije pominjao da će se rušiti mauzolej na Cetinju.

