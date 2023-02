Spajić: Odjavio sam srbijansko državljanstvo, ispunjavam sve uslove

Podgorica, (MINA) – Lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić kazao je da je odjavio srbijansko državljanstvo i da ispunjava sve uslove za predsjedničku kandidaturu.

Na pitanje agencije MINA da li ima državljanstvo Srbije, Spajić je odgovorio da je imao i da je podnio zahtjev za ispis iz državljanstva.

On je rekao da nema prebivalište u Srbiji jer ga je odjavio.

“Cijeli život sam crnogorski državljanin i imam sve formalno-pravne uslove da budem kandidat za predsjednika Crne Gore, jer sam rođen u ovoj zemlji i duže od deset godina imam prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori”, naveo je Spajić.

On je kazao da je dobro znao da su neke ljude u Crnoj Gori godinama progonili, ali da tek danas osjeća sve što može da zadesi prosječnog građanina Crne Gore.

“Nepravda, spinovi, targetiranje, obrušavanje na porodicu i prijatelje, sve sam to posljednjih dana osjetio na svojoj koži”, naveo je Spajić.

On je rekao da je prošao kroz trnje i spletke jedne ozbiljne mašinerije koja, kako je naveo, Crnu Goru decenijama potkrada.

“Namjeravali su da me slome, jer su vidjeli da će na mjesto predsjednika doći čovjek koji donosi promjene”, rekao je Spajić.

Građani, kako je kazao, žele novog predsjednika.

“Proteklih dana propratio sam dešavanja oko mojih svratišta, boravišta, prebivališta i drugih mjesta gdje sam stanovao u Crnoj Gori i svijetu. Imali ste za ovo vrijeme priliku da me upoznate i uočite da nijesam od onih ljudi koji se pedantno brinu o svim tim administativnim detaljima”, rekao je Spajić.

Kako je naveo, svi koji ga poznaju, znaju i da uvijek teži suštini.

“Kao što smo to pokazali na primjeru sprovođenja programa Evropa sad”, kazao je Spajić.

Od tog programa, kako je dodao, korist su imali praktično svi građani Crne Gore.

“Želim da, kao što sam to radio dok sam bio u Vladi, učinim sve kako bih dodatno popravio životni standard naših građana”, poručio je Spajić.

On je istakao da želi da im život učini dostojanstvenijim i ljepšim.

“S tim u vezi, mogu da kažem da, bez obzira kako će moju kandidaturu cijeniti Državna izborna komisija, kao partijsko tijelo koje je već prekršilo zakon, ispunjavam formalne uslove za kandidaturu i time stavljam tačku na ovo pitanje”, naveo je Spajić.

On je rekao da su, makar dosad, svi izbjegavali suštinu, u pokušaju da ga lažnom formom eliminišu prije početka trke.

Spajić je kazao da se, za razliku od njih, raduje i ovoj utakmici, kao što je to činio uvijek u životu.

Ta utakmica je, kako je naveo, počela udruženom akcijom, naizgled nepomirljivih strana i “ljutih” političkih protivnika, i to sve sa ciljem da bi sproveli jedan vrlo opasan, poguban plan za građane Crne Gore.

“Međutim, taj pokušaj da ostvare pobjedu nad nama za ”zelenim stolom” je bijedan, gubitnički”, rekao je Spajić.

On je kazao da slijedi važniji dio utakmice.

“Da ih spriječimo da odigraju zamišljeno, režirano finale, kao i svih decenija unazad. Tu nam, poštovani građani, treba vaša pomoć”, naveo je Spajić.

On je istakao da vjeruje da se zajedno može do te ključne pobjede.

“Da ih ovako zagrljene i usaglašene pošaljemo onamo gdje pripadaju – u istoriju”, zaključio je Spajić.

