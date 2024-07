Spajić odgovara na pitanja poslanika 19. i 26. jula

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić odgovaraće na pitanja poslanika na posebnim sjednicama Skupštine posvećenim premijerskom satu 19. i 26. jula.

Prethodni premijerski sat bio je zakazan za 29. jun, ali je Spajić zatražio odgađanje sjednice za dva dana.

Poslanici Demokratske partije socijalista 1. jula nijesu dozvolili održavanje sjednice zbog, kako su kazali, Spajićevog nepoštovanja parlamenta, političke neodgovornosti i ugrožavanja evropskog puta države.

Na dnevnom redu sjednice koja će početi 19. jula biće i poslanička pitanja ministru u vezi sa određenom temom, dok će sedam dana kasnije na pitanja poslanika odgovarati više ministara iz 44. Vlade.

