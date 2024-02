Spajić: Nema potrebe za štrajkom prosvjetnih radnika

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić pozvao je prosvjetne radnike da razgovaraju sa Vladom i poručio da nema potrebe za štrajkom i da pod pritiskom neće promijeniti odluke.

On je novinarima u Vili Gorica, nakon sastanka sa pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i evroazijska pitanja Džejmsom O’Brajenom, kazao da su prosvjetari na listi prioriteta, kao što su zdravstveni radnici bili tokom korone.

„Pozivam prosvjetne radnike da razgovaraju sa Vladom. Nema potrebe za štrajkom, mi pod pritiskom nećemo promijeniti odluke“, naveo je Spajić.

Na pitanje novinara zašto je čekao dva mjeseca da se uključi, on je odgovorio da misli da nije tačno da se nije uključio, i da se sreo dva puta sa predstavnicima Sindikata prosvjete.

„Apsolutno smo ozbiljno shvatili njihovu situaciju. Rekao sam da imam empatiju prema prosvjetnim radnicima, koji drže čitav sistem i koji prave našu budućnost, od njih zavisi u kom pravcu će Crna Gora da ide“, rekao je Spajić.

On je poručio da su u Vladi svjesni velikih odgovornosti koje prosvjetari imaju.

„I zato želimo da promijenimo Zakon, mi možemo da 100 posto garantujemo uvećanje od 1. septembra“, kazao je Spajić.

On je naveo da mu je nejasno zašto bi neko sada protestovao, jer je to više od deset odsto uvećanja.

„Rekao sam da neće biti povećana bruto zarada, jer je to uništilo sistem zarada“, kazao je Spajić.

On je naveo da lošu praksu povećanja bruto zarada više neće primjenjivati.

„Postojaće novi zakon o zaradama javnih funkcionera, gdje ćemo napraviti red da se ne bi favorizovale neke profesije“, dodao je Spajić.

