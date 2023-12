Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić čestitao je građanima nastupajuće praznike.

„Neka 2024. bude godina rezultata i ispunjenih obećanja. Uz dobro zdravlje, želim vam srećne nastupajuće praznike”, naveo je Spajić u čestitki objavljenoj na društvenoj mreži X.

