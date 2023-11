Spajić na sastanku lidera članica NATO-a iz regiona i Stoltenberga

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić prisustvovaće sastanku generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga i lidera država članica iz regiona, koji će u srijedu biti održan u Skoplju.

Kako je saopšteno je iz Vlade, sastanku će, pored Spajića i predsjednika Vlade Sjeverne Makedonije Dimitra Kovačevskog, prisustvovati i premijer Albanije Edi Rama.

Na sastanku će učestvovati i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i premijer Slovenije Robert Golob.

„Zajednička konferencija za novinare planirana je za 11 sati i 40 minuta“, navodi se u saopštenju.

