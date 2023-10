Spajić: Konstruktivan sastanak, imamo većinu veću nego što je očekivano

Podgorica, (MINA) – Mandatar za sastav nove vlade Milojko Spajić kazao je da je sastanak, koji je večeras održan u prostorijama Pokreta Evropa sad (PES), bio pozitivan i konstruktivan, i da imaju većinu mnogo veću nego što je očekivano.

Spajić je večeras u Podgorici razgovarao sa liderom Albanske alternative Nikom Đeljošajem, predsjednikom Demokrata Aleksom Bečićem i funkcionerima te stranke, Borisom Bogdanovićem i Momom Koprivicom.

Sastanku sa Spajićem prisustvovali su i lideri koalicije Za budućnost Crne Gore, Andrija Mandić i Milan Knežević, predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković i funkcioner te stranke Dragan Vukić, kao i predsjednik Civisa Srđan Pavićević.

„Upravo smo završili sastanak konstituenata buduće skupštinske većine. Tu su bili svi subjekti koji su do roka, 10. oktobra, potvrdili učešće u skupštinskoj većini“, rekao je Spajić.

On je naveo da su održali vrlo pozitivan i konstruktivan sastanak, na kome su odredili dinamiku sljedećih koraka.

„Sada radimo upravo na sljedećem koraku, odnosno na kreiranju sporazuma”, kazao je Spajić.

Na pitanje novinara da li je Bošnjačka stranka definitivno “van priče”, on je odgovorio da ne bi govorio o subjektima i da su „vrata i dalje otvorena“.

“Ne bih govorio o subjektima, ali imamo mnogo veću većinu nego što je očekivano”, dodao je Spajić.

On je kazao da misli da je veoma važno da uđu u velike reforme što jači i sa što boljom podrškom.

