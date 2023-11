Spajić: Intenzivirati saradnju sa EU na svim nivoima

Podgorica, (MINA) – Saradnju između Crne Gore i Evropske unije (EU) treba intenzivirati, kako bi dvije administracije u neposrednoj komunikaciji prevazilazile potencijalna otvorena pitanja i tako doprinijele efikasnijoj integraciji države u EU, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je danas primio šeficu Delegacije EU u Crnoj Gori Oanu Kristinu Popu.

Kako je saopšteno iz Vlade, Spajić je upoznao ambasadorku sa planovima na jačanju pregovaračke strukture Crne Gore i ukupnih administrativnih kapaciteta za ubrzanje neophodnih društvenih reformi kako bi država što prije postala članica EU.

„Ne želimo da gubimo vrijeme. Osim političke, važno je uspostaviti intenzivniju tehničku saradnju između Crne Gore i EU, kako bi dvije administracije u neposrednoj komunikaciji prevazilazile potencijalna otvorena pitanja i na taj način doprinijele efikasnijoj integraciji Crne Gore u EU”, istakao je Spajić.

Popa je kazala da EU pozdravlja konstituisanje novog crnogorskog parlamenta i formiranje Vlade od kojih, kako je istakla, očekuju da što prije pokažu kapacitet i posvećenost da ostvare rezultate u reformama vezanim za pristupanje EU, u najkraćem mogućem roku.

Ona je rekla da podstiču sve političke aktere u Crnoj Gori da se usredsrijede na izgradnju konsenzusa o prioritetnim aktivnostima potrebnim kako bi država napredovala ka EU.

„Prije svega u oblasti vladavine prava, u cilju ispunjavanja privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24, posebno u odnosu na ključna pravosudna imenovanja i dugo odlagane reforme EU”, navela je Popa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS