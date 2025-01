Spajić da se izjasni o zahtjevu za smjenu Šaranovića i Bečića

Podgorica, (MINA) – Studenti okupljeni oko neformalne grupe “Kamo Śutra?” pozvali su premijera Milojka Spajića da se izjasni o njihovom zahtjevu za smjenu ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića.

Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra?” organizovala je večeras u Podgorici treći protest povodom tragedije na Cetinju.

Učesnici protesta su se prvo okupili ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP-a), gdje su trinaestominutnom ćutnjom odali poštu stradalima na Cetinju, a nakon toga su krenuli u protestnu šetnju do Skupštine Crne Gore.

Iz neformalne grupe studenata “Kamo Śutra?” poručili su da nijesu sluge ni prošlog ni sadašnjeg režima, niti sluge partija.

Oni su istakli da neće odustati dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi.

Jedna od učesnica protesta poručila je da ono što se dogodilo na Cetinju nije mala stvar i da neće zaboraviti zločin za koji još niko nije odgovarao.

“Umjesto da preuzmu odgovornost, crnogorski političari se ovih dana više bave širenjem neistina o nama. Nećemo stati dok svi naši zahtjevi ne budu ispunjeni. Bićemo tu da odgovorimo na svaku nepravdu, da opominjeno naše političare”, navela je ona.

Predstavnik neformalne grupe studenata “Kamo Śutra? Milo Perović rekao je da ih ne zanimaju lične igrice političara i da borbu vode dostojanstveno, bez ličnog targetiranja.

Prema njegovim riječima, fotelja je obična stolica, nije moneta, ni lična svojina.

“Neformalna grupa traži smjenu ministra Šaranovića i potpredsjednika Vlade Alekse Bečića. Zahtijevamo od Spajića da se što prije oglasi o našim zahtjevima, posebno o smjenama”, naveo je Perović.

Učesnica protesta Itana Dragojević ponovila je da su od Spajića tražili da do 1. februara organizuje konferenciju za medije na kojoj će javnost obavijestiti o svemu što je urađeno kako bi se poboljšala bezbjednost građana Crne Gore.

“Ako zahtjevi ne budu ispunjeni, spremni smo na građansku neposlušnost koju će predvoditi studenti”, poručila je Dragojević.

Studenti zahtjevaju i ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih po pitanju predmeta posjedovanja oružja, a traže i reformu sistema funkcionisanja policijskih struktura, kao i povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama.

Jedan od zahtjeva je poboljšanje institucionalnog pristupa brizi o mentalnom zdravlju.

Okupljeni su večeras na protestu nosili transparente „Tuga, revolt, bijes, nema nazad“, „Normalan život?“, „Mir je naša racija“, “Crna i napaćena Gora”, “Ostavka je minumum odgovornosti”, “Resor ne rezort”.

