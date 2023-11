Spajić da dostavi pisani odgovor na zahtjeve u vezi sa popisom

Podgorica, (MINA) – Predstavnici nacionalnih vijeća manje brojnih naroda i nacionalnih zajednica pozvali su premijera Milojka Spajića da im dostavi pisani odgovor na zahtjeve koje su uputili u vezi sa popisom stanovništva.

Predsjednici Bošnjačkog vijeća, Nacionalnog savjeta Albanaca, Hrvatskog nacionalnog vijeća, Savjeta Muslimana Crne Gore i Romskog savjeta, Suljo Mustafić, Faik Nika, Zvonimir Deković, Sabrija Vulić i Mensur Šaljaj uputili su pismo Spajiću.

Oni su kazali da pozdravljaju izrečeni stav Spajića da je Vlada spremna da gradi mostove saradnje o uslovima za održavanje i kontrolu popisa i da cijene njegovu otvorenost i konstruktivnost tokom predhodno održanih razgovora.

„Očekujemo da ponudite konkretan pisani odgovor na naše Vama dostavljene i obrazložene zahtjeve, ili predočite opštu listu realno ostvarivih uslova za legitiman, cjelovit, zakonit, od svih priznat i uvažen popis“, navodi se u pismu.

Predstavnici nacionalnih vijeća rekli su da manje brojni narodi i nacionalne zajednice od početka insistiraju da se razgovorom i dogovorom stvori ambijent i povjerenje, bez političkih tenzija i pritisaka.

„Kao i da svi zajedno uspostavimo adekvatne uslove za statističko prikupljanje važnih podataka za budućnost društva i naše države“, navodi se u pismu.

Predstavnici nacionalnih vijeća apelovali su na sve društvene činioce, političke subjekte i nevladin sektor da podrže konkretizaciju opšte prihvatljivih uslova za popis, u terminu koji će diktirati realna dinamika stvaranja pretpostavki za validano istraživanje, kontrolu i provjerljivost statističkih podataka.

