Spajić: Crna Gora treba da vodi neutralnu politiku i gleda svoj interes

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da vodi neutralnu politiku koliko god je to moguće, i da kao mala zemlja gleda svoj primarno ekonomski interes, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je, na konferencji za novinare povodom uspostavljanja nove brodske linije Budva – Dubrovnik, na pitanje šta će usvajanjem Rezolucije o Srebrenici dobiti Crna Gora, a šta region – nove podjele ili pomirenje, kazao da od neobavezujuće rezolucije niko neće dobiti ništa, niti će biti bilo kakve štete.

“Suština je okrenuti se projektima kao ovim današnjim, da se povezujemo da bismo se bolje razumjeli”, rekao je Spajić i dodao da je turizam bitan instrument putem kojeg se može lobirati za članstvo u Evropskoj uniji, više investicija i druge pozitivne stvari.

On je kazao da su povezanost sa regionom i dobri odnosi sa susjedima apsolutni prioritet.

Na pitanje da li očekuje zahlađenje odnosa sa zvaničnim Beogradom nakon jučerašnjeg glasanja u UN-u, Spajić je kazao da je Crna Gora amandmanima doprinijela da se neke predrasude ili pogrešna tumačenja promijene.

Spajić je kazao da je u četvrtak razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Švajcarske i da su zaključili da Crna Gora treba da vodi neutralnu, pomirljivu politiku, koliko god je to moguće.

„Treba da vodimo neutralnu politiku koliko je od moguće, da kao mala zemlja gledamo svoj primarno ekonomski interes. Ako želimo da budemo Švajcarska Balkana i Singapur Evrope, moramo da se potrudimo, bez velike priča i sa puno rada“, dodao je Spajić.

Na pitanje da li će PES podržati najavu koalicionog partnera Andrije Mandića za pokretanje inicijative kojim bi trobojku vratili kao zvaničnu zastavu, a srpski jezik kao službeni, Spajić je kazao da nema problem da podrži bilo koju inicijativu ako ona povećava prava jednog naroda, ali nije na uštrb drugih.

„Mislim da treba da ekonomiju vratimo u fokus u Crnoj Gori i da smo zasićeni nacionalnim temama, rezolucijama i svim ostalim“, poručio je Spajić.

