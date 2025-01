Spajić čestitao Dan hrvatskog naroda u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Milojko Spajić čestitao je Dan hrvatskog naroda u Crnoj Gori, ističući da je dolaskom moštiju Svetog Tripuna u Kotor trajno obogaćena duhovnost balkanskog prostora.

„Vaša nacionalna prošlost, tradicija i impozantna kulturna baština, služe na ponos i ugled svim građankama i građanima Crne Gore”, poručio je Spjić.

On je kazao da će Vlada sa osjećanjem posebne dužnosti očuvati i unaprijediti multietnički sklad kao najveću vrijednost društva i u narednom periodu sa pažnjom osluškivati potrebe kako hrvatske, tako i drugih nacionalnih i vjerskih zajednica.

„Porodični i prijateljski odnosi koje brižno njegujete sa stanovnicima Hrvatske, garant su i naših dobrosusjedskih odnosa”, rekao je Spajić.

On je dodao da je uvjeren „da ćemo ujedinjeni evropskom vizijom naše zemlje uskoro postati dio Evropske unije“.

„U to ime još jednom vam čestitam Dan hrvatskog naroda u Crnoj Gori”, zaključuje se u čestitki.

