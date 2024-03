Spajić: Brđanin nema povjerenje Vlade

Podgorica, (MINA) – Aktuelni direktor Uprave policije Zoran Brđanin nema povjerenje 44. Vlade, poručio je premijer Milojko Spajić, navodeći da je odluka o razrješenju Brđanina odgođena za ponedjeljak.

Spajić je kazao da je na današnjoj sjednici Vlada podržala predlog ministra unutrašnjih poslova (MUP) Danila Šaranovića za razrješenje Brđanina.

Spajić je, na konferenciji za novinare, rekao da je Vlada usvojila jedan neformalni i dva formalna zaključka.

“Prvi zaklučak, neformalni, je da Brđanin nema povjerenje nijednog člana 44 vlade, samim tim ni moje“, kazao je Spajić.

Prema njegovim riječima, formalni zaključak je da Vlada podržava predlog Šaranovića.

“Drugi da se ova tačka odlaže za ponedjeljak, a Šaranović se zadužuje da planira i preduzme aktivnosti povodom realizacije ovih aktivnosti”, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, bitno je da bude sve u skladu sa međunarodnim pravilima i da Uprava policije sarađuje dobro sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

“Ali je bitno da sve bude u skladu sa našim evropskim putem i da ne postoji nikakva sumnja sa bilo koje strane iz Brisela ili od međunarodnih partnera da želimo da politizujemo bilo koju funkciju”, kazao je Spajić.

On je rekao da je Crna Gora pred dobijanjem IBAR-a i da je jako bitno da ne postoji nikakva sumnja od Evropske komisije (EK) i međunarodnih partnera.

“I da sve što radimo radimo transparetno i na pravi način bez želje da politizujemo profesionalne funkcije kao što je direktor Uprave policije, i zbog toga je bitno da sa EK savjetujemo i vidimo koji je optimalan način da se izađe iz ove situacije”, istakao je Spajić

On je ocijenio da nije normalno da direktor Uprave policije nema povjerenje vlade.

“Jako je bitno da EK bude upućena, prije svih predlodga, o našim koracima i zbog je bitno da se sprovede koordinacija sa EK”, kazao je Spajić.

Prema njegovim riječima, dobijanjem IBAR-a Crna Gora “nepovratno izlazi iz balkanske kaljuge u kojoj se nalazila 30 godina”.

Na pitanje zašto je Andrej Milović isključen iz Pokreta Evropa sad (PES), ali ne i iz Vlade, Spajić je odgovorio da su poglavalja 23 i 24 prioritet svih prioriteta i da je bitno da se svi fokusiraju na svoj posao.

„Vidjećemo do dobijanja IBAR-a rad Ministarstva pravde. Zbog rada ministra pravde dobićemo ili nećemo dobiti IBAR“, rekao je Spajić.

Na pitanje koja je onda poruka isključenje Milovića iz partije, Spajić je kazao da je to “dio partije kao partije”.

„Partija se nije slagala sa nekim njegovim političkim stavovima, svađama. Ne treba da se bavimo ličnim svađama. Iznenađen sam Odborom za bezbjednost i odbranu gde nije samo Milović bio problematičan, nego svi učesnici”, ocijenio je Spajić.

On nije komentarisao odluku Jakova Milatovića da podneste ostavku na funkcije u PES-u.

„Nemam komentar, svako može da uđe i izađe iz partije“, rekao je Spajić.

