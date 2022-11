Solidarnost jedino rješenje za ublažavanje posljedica krize

Podgorica, (MINA) – Zajednički pristup, solidarnost i diplomatija jedino su rješenje za ublažavanje posljedica krize, kazao je savjetnik predsjednika Vlade za vanjsku politiku, Đorđe Radulović.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da je Radulović danas učestvovao na Regionalnom forumu Unije za Mediteran, koji se održava u Barseloni.

Na Forumu je poručeno da su saradnja i partnerstvo Evropske unije (EU) sa njenim južnim susjedima posebno značajni za suočavanje sa globalnim posljedicama ruske invazije na Ukrajinu.

„Na toj liniji, istaknut je, između ostalog, značaj zajedničkog rada na rješavanju ekonomskih pitanja, osmišljavanju energetske politike i stvaranju većih mogućnosti za mlade“, kaže se u saopštenju.

Iz MVP su rekli da je tokom Foruma usvojena Deklaracija o pristupanju Sjeverne Makedonije Uniji za Mediteran, na čemu je Radulović čestitao savezničkoj i prijateljskoj državi.

Radulović je, na temu posljedica ruske agresije na Ukrajinu, kazao da je pozicija Crne Gore od početka invazije jasna i nedvosmislena.

„Kao i da jedino zajedničkim pristupom, solidarnošću, dijalogom i diplomatijom možemo raditi na ublažavanju posljedica krize“, navodi se u saopštenju.

Navodeći da rat u Ukrajini predstavlja jedno od najvećih humanitarnih kriza u svijetu po broju ljudi koji su izbjegli ili raseljeni, Radulović je istakao da je Crna Gora ugostila najveći broj državljana Ukrajine u regionu, uglavnom žena i djece.

On je, govoreći na temu energetike, kazao da je Crna Gora kao članica Energetske zajednice dostigla dobar nivo pripremljenosti u toj oblasti i da ne zavisi od ruske nafte i gasa.

Radulović je istakao da je potrebno nastaviti rad na iznalaženju rješenja koja će odgovoriti energetskim potrebama Crne Gore.

On je pozdravio nedavno najavljenu podršku Evropske komisije (EK) od milijardu EUR za države Zapadnog Balkana, koja je namijenjena ublažavanju posljedica energetske krize.

Radulović je, kada je riječ o sprječavanju poremećaja u lancima snabdijevanja, podsjetio da su Crna Gora, Albanija i Italija u septembru potpisale Memorandum o uspostavljanju Plavih traka, kako bi se poboljšao pomorski saobraćaj u regionu Jadranskog mora, na način što će približiti region EU.

On je ocijenio da bi mladi mogli imati značajnu ulogu u pomirenju i da bi njihovim aktivnim učešćem mogao da se zaustavi odliv mozgova, što predstavlja veliki izazov za region.

Radulović je pozdravio inicijativu imenovanja Prijestonice Mediterana, navodeći da je Crna Gora kao dio mediteranske porodice spremna aktivno da učestvuje u promociji nasljeđa gradova i međusobnog razumijevanja.

On je rekao da je EK prihvatila aplikaciju Crne Gore za proglašenje Budve za evropsku prijestonicu kulture za 2028. godinu.

Iz MVP su naveli da su događaju prisustvovali predstavnici 42 države članice Unije za Mediteran (EU, Bliski istok, Sjeverna Afrika).

„Među kojima i ministri vanjskih poslova Slovenije, Malte, Monaka, Luksemburga, Bugarske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Palestine, Portugala, kao i komesar EU za proširenje i susjedsku politiku Oliver Varhelji“, dodali su iz MVP.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS