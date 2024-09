SO Berane u petak o skraćenju mandata

Podgorica, (MINA) – Odbornici Skupštine Opštine (SO) Berane raspravljaće na sjednici u petak o skraćenje mandata sazivu lokalnog parlamenta.

Iz Kluba odbornika Socijalističke narodne partije (SNP) u Beranama saopšteno je da je na današnjem kolegijumu šefova odborničkih klubova dogovoreno da sjednica lokalnog parlamenta bude održana u petak.

“Jedina tačka dnevnog reda na ovoj sjednici trebalo bi da bude skraćenje mandata sazivu lokalnog parlamenta”“, navodi se u saopštenju.

Iz SNP-a su kazali da Kolegijumu nijesu prisustvovali šefovi odborničkih klubova Demokrata, Berane sad, Ujedinjene Crne Gore i Prave Crne Gore.

“Ukoliko bi se ispoštovao dogovor i na zakazanoj sjednici skratio mandat aktuelnom sazivu lokalnog parlamenta riješila bi se višemjesečna politička kriza koja je do sada nezapamćena u Beranama”, naveli su iz SNP-a.

Oni su pozvali sve odbornike beranske skupštine da podrže predlog Vlade da se konsezusom skrati mandat Skupštini i prekine „nastala agonija”.

