Smit: Rusija nastavlja da širi podjele na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Rusija nastavlja da širi podjele na Zapadnom Balkanu i pokušava da, kroz široki spektar hibridnih taktika, podstakne nestabilnost u regionu, upozorila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) pri NATO-u Džulijen Smit.

Smit je u intervjuu agenciji MINA rekla da je tragično to što je od početka rata u Ukrajini prošla godina, dodajući da svi osjećaju težinu konflikta.

“Viđamo slučajeve gdje Rusija nastavlja da širi podjele kroz region (Zapadnog Balkana). Nastavljaju da se oslanjaju na široki spektar hibridnih taktika kako bi pokušali da podstaknu nestabilnost kroz region”, rekla je Smit.

NATO će, kako je istakla, nastaviti da bude uz Ukrajinu.

“Prozivaćemo Rusiju kada bude pokušavala da sije razdor kroz NATO savezništvo ili da potpire nestabilnost na Balkanu”, poručila je Smit.

Ona je kazala da se u proteklim godinama vidjelo da Rusija koristi veoma slične taktike, koje su sada poznate NATO saveznicima.

Kako je pojasnila, te taktike uključuju dezinformacije, ponekad miješanje u izbore i maligni uticaj.

“Veoma se trude da podijele NATO saveznike i da se miješaju u unutrašnje stvari država ponaosob. Srećom, NATO je, sarađujući i sa našim prijateljima iz Crne Gore, postao jači i pametniji u borbi protiv takvih hibridnih taktika Rusije”, rekla je Smit.

Prema njenim riječima, Alijansa je sada sposobnija da detektuje i da se zaštiti od takvih pokušaja.

“Radujemo se saradnji sa Crnom Gorom u pogledu tih izazova i nastavićemo da se fokusiramo, kao saveznici, na regionalnu stabilnost širom Balkana”, poručila je Smit.

Upitana da li postoji opasnost da će se Rusija umiješati u izborne procese u Crnoj Gori, ona je rekla da je, nažalost, to alat koji ta država rado koristi.

“Slali smo im upozorenja da to ne rade, ali smo srećom postali bolji u razumijevanju ovih izazova i kako im se suprotstaviti. Ljudi iz Crne Gore su, srećom, svjesni tih napora Rusije i umiju da prepoznaju dezinformacije”, kazala je Smit.

Ona je navela da postoji set koraka koje Alijansa preduzima kako bi se borila sa uticajem Rusije na Balkanu.

“U Strateškom konceptu, fokusirali smo se na sve prijetnje koje dolaze iz Rusije i sve alate koji koriste”, kazala je Smit.

Ona je navela da su u NATO-u postali bolji u suprotstavljanju sajber napadima i borbi sa dezinformacijama, dodajući da će to nastaviti da bude prioritet Alijanse.

“Zahvalni smo što je Crna Gora jak i sposoban član Alijanse, što radi na vrijednostima koje dijelimo, kao i na podršci Ukrajini i izbjeglicama iz te zemlje. Do sada smo vidjeli samo dobre vijesti”, rekla je Smit.

Ona je kazala da je Crna Gora mnogo napredovala kada je riječ o povećanju izdvajanja na odbranu.

“Svi saveznici su posvećeni izdvajanju od dva odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) na odbranu, a Crna Gora je skoro došla do tog procenta”, navela je Smit.

NATO, prema riječima Smit, ohrabruje Crnu Goru da nastavi u tom smjeru kako bi dosegla taj procenat u narednim godinama.

“Okrećemo se Crnoj Gori zbog njenog vođstva u podsticanju stabilnosti širom regiona. Nastavićemo da računamo na njih i njhove ideje o Alijansi, kao i na njihove poglede na bezbjednosne izazove širom Alijanse”, saopštila je Smit.

Ona je kazala da NATO ima nekoliko prioriteta, a prvenstveno da nastavi da maksimalno vrši pritisak na Moskvu kako bi ruski predsjednik Vladimir Putin završio rat.

“Želimo i što više podrške da pružimo Ukrajincima. Veoma smo fokusirani na artiljeriju, oružje, vazdušnu odbranu, municiju”, saopštila je Smit.

NATO će, kako je istakla, uraditi sve što može da Ukrajini omogući da pobijedi na bojnom polju i konačno sjedne za pregovarački sto kako bi se rat okončao.

Ona je kazala da je Alijansa fokusirana na rusku agresiju u Ukrajini, ali da imaju kapacitet i volju da sagledaju druge izazove.

“Uvjerena sam sam u sposobnost Alijanse da se fokusira na više stvari odjednom. Volimo da kažemo da imamo pristup bezbjednosti od 360 stepeni. Zahvalni smo za ulogu Crne Gore u borbi sa svim ovim izazovima”, poručila je Smit.

