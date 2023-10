Službenica granične policije uhapšena zbog primanja mita

Podgorica, (MINA) – Službenica granične policije D.B. uhapšena je zbog osnovane sumnje da je na graničnom prelazu Dobrakovo uzela novac od azerbejdžanskog državljanina G.H, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz MUP-a su rekli da je uhapšen i G.H, koji je dao novac D.B, kako bi mu omogućila da napusti Crnu Goru bez sankcionisanja za saobraćajni prekršaj koji je počinio.

Kako su naveli, o preduzetim radnjama policijski službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije podnijeli su izvještaj nadležnom osnovnom državnom tužiocu u Bijelom Polju, koji je donio rješenje o zadržavanju do 48 sati za D.B. i G.H. i kvalifikovao krivična djela.

„Tužilac se izjasnio da su se stekli zakonom propisani uslovi da u radnjama koje je izvršila policijska sluzbenica D.B. postoje elementi bića krivičnog djela primanje mita, a u radnjama azerbejdžanskog državljanina elementi bića krivičnog djela davanje mita“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je D.B. već duže vrijeme bila predmet kriminalističke obrade policijskih službenika Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije.

