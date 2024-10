Služba za liječenje oboljelih od artritisa dobro organizovana

Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) ima veoma dobro organizovanu službu za liječenje oboljelih od reumatskih bolesti, kazao je direktor te zdravstvene ustanove Aleksandar Radović.

Iz KCCG je saopšteno da je u krugu te zdravstvene ustanove, sađenjem masline i postavljanjem “reuma” klupe, obilježen Svjetski dan borbe protiv artritisa.

Radović je rekao da je sve veći broj pacijenata koji se javljaju sa tim oboljenjem.

“U KCCG imamo jako dobru organizovanu službu. U ovom trenutku imamo apsolutno dovoljan broj reumatologa da možemo da odgovorimo na sve zadatke za tu bolest, tako da sam ponosan na kolege reumatologe”, naveo je Radović.

Pacijenti se, kako je kazao, danas javljaju na vrijeme.

“Tako da kad pogledamo brojke one govore da je broj oboljelih u porastu. Međutim, vjerovatno ih je i ranije bilo mnogo više, ali jednostavno nijesu dijagnostikovani i ljudi se nijesu liječili”, naglasio je Radović.

On je istakao da je, takođe, značajna saradnja ljekara i pacijenata.

Predsjednik NVO “RAM” Igor Medojević kazao je da današnjom akcijom Udruženje želi da skrene pažnju na oboljele od artritisa.

“Time što će imati svoj mali reuma korner ovdje, da mogu malo da odmore kada dolaze na preglede u KCCG”, naveo je Medojević.

