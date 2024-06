Skupština usvojila Rezoluciju o Jasenovcu

Podgorica, (MINA) – Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su danas Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu i logorima Dahauu i Mauthauzenu.

Za usvajanje Rezolucije glasao je 41 poslanik, dok je jedan glas bio protiv.

Iz opozicije su poručili da je Rezolucija o Jasenovcu pokušaj opravdavanja parlamentarne većine za glasanje Vlade u Ujedinjenim nacijama o Rezoluciji o Srebrenici i politička kalkulacija parlamentarne većine zarad opstajanja u vlasti.

Iz vlasti tvrde da Rezolucija o genocidu u Jasenovcu nije usmjerena protiv bilo koje države i nije ni na čiju štetu kao i da je otpor prema relativizaciji genocida koji se desio.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS