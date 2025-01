Skupština Prijestonice traži smjenu rukovodstva bezbjednosnog sektora

Podgorica, (MINA) – Podnošenje ostavki ili smjena kompletnog rukovodstva bezbjednosnog sektora jedan je od zahtjeva Skupštine Prijestonice, koja je danas na sjednici usvojila zaključke povodom tragedije koja se 1. januara dogodila na Cetinju.

Hitnu sjednicu Skupštine Prijestonice, koja je počela minutom ćutanja, inicirao je gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković.

Prvi zaključak koji je donijela Skupština Prijestonice odnosi se na podnošenje ostavki ili smjene rukovodstva bezbjednosnog sektora – koordinatora Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno bezbjednosnog sektora, ministra unutrašnjih poslova, direktora Uprave policije, kao čin preuzimanja objektivne i profesionalne odgovornosti.

Skupština Prijestonice zatražila je od nadležnih državnih institucija sprovođenje nezavisne međunarodne istrage i forenziku (rekonstrukciju događaja) sa ciljem utvrđivanja personalne odgovornosti i konkretnih propusta u radu bezbjednosnog sektora.

Kako je saopšteno iz kabineta Đuraškovića, rok za sprovođenje te mjere je 90 dana od dana donošenja zaključaka.

Skupština Prijestonice zatražila je od Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i drugih državnih institucija jasno utvrđivanje, taksativno navođenje i dostavljanje izvještaja o (ne)preduzetim radnjama, (ne)podnešenim predlozima zakonskih rješenja, podzakonskih akata, odluka i mjera iz oblasti za koju je nadležan bezbjedonosni sektor države u periodu od 12. avgusta 2022. do 1. januara ove godine.

Rok za sprovođenje je 30 dana od dana donošenja zaključaka.

Skupština Prijestonice zatražila je od Uprave policije i nadležnih državnih institucija iz sektora bezbjednosti, bez odlaganja, izradu procjene trenutne bezbjednosne situacije na Cetinju koja će, između ostalog, sadržati informaciju o tome da li se građanima garantuje bezbjednost.

Lokalni parlament zatražio je dostavljanje izvještaja o tome da li su porodice žrtava tragedije u naselju Medovina od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i bezbjednosnih službi dobile odgovarajući tretman i da li su inicijative koje su pokrenute sa njihove strane dobile odgovore u zvaničnoj formi.

To se, kako je saopšteno, prevashodno odnosi na Markov i Mašanov zakon.

„Koliko je osoba u periodu od dvije i po godine odgovaralo za propuste, ako ih je bilo, i koliko smjena, ostavki ili disciplinskih postupaka se desilo kao jedan od odgovora ljudske, moralne, objektivne, subjektivne ili neke druge odgovornosti“, navodi se u jednom od usvojenih zaključaka.

Rok za sprovođenje je 30 dana od dana donošenja zaključaka.

„Skupština Prijestonice, uzimajući u obzir tragična iskustva i složenost ukupnog bezbjednosnog miljea i situacije u Prijestonici zahtijeva da se, bez odlaganja, pokrene postupak da Odjeljenje bezbjednosti Cetinje preraste u Centar bezbjednosti kroz nužno i neodložno potrebno jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta“, jedan je od zaključaka koji je danas usvojen na sjednici lokalnog parlamneta.

Rok za sprovođenje je 90 dana od dana donošenja zaključaka.

Skupština Prijestonica zatražila je od MUP-a pozicioniranje u Prijestonici regionalnog centra, stacionara, baze ili sjedište odgovarajućeg specijalnog policijskog odjeljenja (povezivanje južne i srednje regije).

Rok za sprovođenje je 90 dana od dana donošenja zaključaka.

Jedan od usvojenih zaključaka odnosi se na obezbjeđivanje adekvatnog broja policijskih službenika na teritoriji Cetinje i uvođenje kvartovskih policajaca/policajaca u zajednici (sa posebnom pažnjom na obrazovne i zdravstvene istitucije) uzimajući u obzir bezbjednosnu situaciju, u skladu sa standardima i praksom Evropske unije.

„Skupština Prijestonice zahtijeva da MUP, u saradnji sa Prijestonicom, na teritoriji cijelog grada uspostavi savremeni sistem video nadzora“, navodi se u usvojenim zaključcima.

Rok za sprovođenje je 180 dana od dana donošenja zaključaka.

Iz kabineta Đuraškovića su saopštili da je nakon njegove inicijative za sazivanje hitne sjednice Skupštine povodom tragedije koja se dogodila 1. januara na Cetinju, 6. januara održan kolagijum kojem su prisustvovali šefovi klubova odbornika „SDP i građani“, Stare garde LSCG, Građanskog pokreta URA, DPS-a i nezavisni odbornici.

Kako su naveli, kolegijumu nijesu prisustvovali predstavnici Demokratske Crne Gore i nezavisnog kluba odbornika „Za evropsku Prijestonicu“.

„Na održanom kolegijumu utvrđen je novi predlog zaključaka na koji su dali saglasnost svi prisutni, a naknadno i nezavisni klub odbornika „Za evropsku Prijestonicu“. Demokratska Crna Gora nije se izjašnjavala na predložene zaključke“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na drugom kolegijumu, koji je održan neposredno prije sjednice Skupštine, dogovoreno da na sjednici ne bude proceduralnih pitanja, niti diskusija odbornika i predstavnika lokalne uprave.

