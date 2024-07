Skupština podržala rekonstrukciju Vlade

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore podržala je danas predlog za promjenu sastava Vlade Milojka Spajića.

U Vladu su ušle Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija i Bošnjačka stranka (BS).

Poslanici opozicionih Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata, Građanskog pokreta URA i Hrvatske građanske inicijative nijesu bili u sali za vrijeme glasanja.

Premijer Milojko Spajić je na sjednici Skupštine, na kraju rasprave o predlogu rekonstrukcije Vlade, kazao da su zemlje koje su etnički, religijski i identitetski raznovrsne ili najbogatije, ili najsiromašnije na svijetu.

„Ujedinjeni u različitosti – to je vizija Crne Gore“, naveo je Spajić.

On je pozvao opozicju da podrži sve dobre predloge kojih će, kako je dodao, biti mnogo u budućnosti.

Spajić je kazao da će ova Vlada da traje još tri i po godine i da će za to vrijeme napraviti istorijske rezulatate.

“Meni niko ne može da drži lekciju oko patriotizma, jer ćemo u oktobru imati prosječnu zaradu od hiljadu EUR, minimalnu od 600 i 800 EUR, u januaru naredne godine povećanje penzija svim penzionerima u Crnoj Gori”, rekao je Spajić.

On je dodao da su ulazak u EU i borba za pravnu državu mjera patriotizma.

“Drago mi je da će u ovoj Vladi biti pripadnika svih naroda, etničkih i religijskih grupa”, naveo je Spajić.

On je ocijenio da je ovo istorijski dan za Crnu Goru.

“Jer ovo je dan kada je Crna odlučila da bude u klubu najbogatijih i najuspješnih država na svijetu”, kazao je Spajić.

Lider Demokratske partije socijalista Danijel Živković kazao je, tokom rasprave o predlogu za promjenu sastava 44. Vlade, da je Vlada koju je predložio Spajić Vlada Srba, Albanaca i Bošnjaka, bez Crnogoraca.

On je rekao da je Crna Gora od danas etno-federalizovana.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da će Vlada imati podršku skoro dvije trećine poslanika.

To, kako je rekao, nije imala nijedna Vlada od uvođenja višepartijskog sistema u Crnoj Gori.

“To je ono što je pomirenje Crne Gore, možda nekome smeta što su Vlada i parlamentarna većina uspjele da dođu do tako impozantne cifre”, naveo je Mandić.

Lider BS-a Ervin Ibrahimović rekao je da ta partija ima svoje političke ciljeve i da neće slušati kako treba da ih sprovode.

„Radili smo mnoge dobre stvari, obnovoili nezavisnost, glasali za Ustav, članstvo u NATO. Danas neko ima upit prema državnoj politici BS-a. Da li bi Crna Gora bila nezavisna da nije BS-a – ne, da li bi imali Ustav – ne, da li bi bili u NATO-u i da li bi bili blizu Evrope“, rekao je Ibrahimović.

On je istakao da svi narodi poštuju BS.

„Svi znamo da ćemo biti još jači na sljedećim izborima, jer smo mi partija ljudi kojima narod vjeruje“, naveo je Ibrahimović.

Kako je rekao, oni koji pitaju BS zašto će ući u 44. Vladu, ne misle dobro Crnoj Gori.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević rekao je da to što je BS dobio Ministarstvo nafte i gasa, najbolje govori o tome da je u pitanju samo „grlevita borba za fotelje, a ne za principe i odbrane vrijednosti u Crnoj Gori“.

„Bošnjački narod i Bošnjaci nijesu jednako BS, niti bilo koja partija, pa ćemo tako mi bošnjački narod braniti od ove bruke koja se danas priprema“, rekao je Zirojević.

Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić rekao je da rekonstruišu 44. Vladu tako da ona postane Vlada sa širokom podrškom što, kako je ocijenio, garantuje velike rezultate – izbornu reformu, članstvo u Evropskoj uniji (EU), vladavinu prava i jak životni standard svakog građanina.

On je kazao da su se okupili oko evropskih integracija.

„Ova parlamentarna većina se danas formira da bi Crna Gora do kraja mandata stvorila sve preduslove da budemo članica EU, to je platforma oko koje se okupljamo“, naveo je Čarapić.

Funkciju potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku obavljaće Aleksa Bečić, a potpredsjednika Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.

Potpredsjednik Vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama je Budimir Aleksić, a potpredsjednik Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj Milun Zogović.

Funckiju potpredsjednika Vlade za međunarodne odnose i ministra vanjskih poslova obavljaće Ervin Ibrahimović, ministra energetike Saša Mujovića, a ministra pravde Bojan Božović.

Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je Slaven Radunović, ministarka turizma Simonida Kordić, a saobraćaja Maja Vukićević.

Damjan Ćulafić biće na funkciji ministra ekologije, održivog i razvoja sjevera, Dragoslav Šćekić sporta i mladih, Naida Nišić na funkciji ministarke rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, a Filip Radulović biće ministar pomorstva.

Ministar dijaspore je Mirsad Azemović, socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić, a Admir Šahmanović ministar rudarstva, nafte i gasa.

Funkciju ministra regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama obavljaće Ernad Suljević, a Milutina Butorovića ministra bez portfelja.

