Skup pokazao da građanska Crna Gora ima snage da se odbrani

Podgorica, (MINA) – Skup građana ispred Skupštine pokazao je da građanska Crna Gora ima snage i kapaciteta da se brani i odbrani od nasrtaja kojima je izložena, saopštile su Socijaldemokrate (SD).

Iz te partije su kazali da su ponosni na sinoćnje okupljanje građana, kojima su zahvalili na dostojanstvenom i veličanstvenom skupu.

Kako su rekli iz SD-a, sinoć se vidjela slika prave Crne Gore u kojoj nema građana drugog reda.

“Pokazali smo da nas ima i da smo spremni da se borimo za našu jedinu domovini, zaštitu ustavnog i pravnog poretka i Crnu Goru u kojoj nikome neće biti tijesno i neugodno, osim onima koji ne poštuju njene zakone i rade protiv države u kojoj žive”, kaže se u saopštenju.

Iz SD-a su naveli da od sinoćnjeg skupa pa ubuduće više ništa neće biti isto i da toga njihova politička konkurencija mora biti svjesna.

Iz te partije su ponovili zahtjeve sa skupa, koji se odnose na, kako su naveli, povlačenje neustavnog Zakona o predsjedniku Crne Gore, izglasavanje usaglašenih kandidata za sudije Ustavnog suda i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

“Nakon kojih će Crna Gora dobiti novu parlamentarnu većinu i novu, odgovornu, evropsku Vladu, koja će državu vratiti na jedini ispravan put, put građanske države, prve sljedeće članice Evropske unije”, kaže se u saopštenju.

