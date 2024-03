Skratiti mandat budvanskom parlamentu i organizovati vanredne izbore

Podgorica, (MINA) – Budvanski odbor Demokratske partije socijalista (DPS) pozvao je predsjednika Skupštine opštine (SO) Budva Nikolu Jovanovića da ispoštuje Poslovnik i hitno zakaže sjednicu sa njihovom inicijativom na temu raspuštanja lokalnog parlamenta.

Iz budvanskog odbora DPS-a saopšteno je da je tu inicijativu potpisalo oko 340 građana Budve.

„Zbog pravnog nasilja i brutalne zloupotrebe građana Budve, čemu smo svjedočili tokom jučerašnjeg partijskog sastanka u Skupštini opštine, apelujemo na Jovanovića da ispoštuje Poslovnik i hitno zakaže sjednicu Skupštine sa našom inicijativom, na temu raspuštanja lokalnog parlamenta“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da je očigledno da su se predsjednici Skupštine Crne Gore i Vlade, Andrija Mandić i Milojko Spajić, dogovorili da prekrše zakon i da nastave anarhiju započetu prije godinu, time što su, kako su kazali, Budvi pripremili uvođenje prinudne uprave, umjesto da vrate mandat građanima.

„Na taj način Mandićev ogranak budvanskog Demokratskog fronta želi da kupi novo vrijeme, ne bi li građani zaboravili da im je nosilac liste optužen za najteža krivična djela“, kaže se u saopštenju.

Iz budvanskog odbora DPS-a rekli su da je Spajićeva i Mandićeva ideja o uvođenju prinudne uprave u Budvi aktivirana sa ciljem da njihovi ljudi od povjerenja uđu u kancelarije Opštine ne bi li se, kako su naveli, prikrili tragovi bezakonja kojem se svjedoči duže od godinu.

„Da li među budvanskim odbornicima ima minimuma moralne odgovornosti provjerićemo na predstojećoj sjednici Skupštine, na kojoj će se raspravljati i glasati o skraćenju mandata lokalnom parlamentu i organizaciji vanrednih izbora“, navodi se u saopštenju.

