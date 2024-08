Školski kalendar biće objavljen početkom školske godine

Podgorica, (MINA) – Školski kalendar za ovu godinu biće, zbog vraćanja izmjena i dopuna Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju na ponovno odlučivanje, objavljen nakon početka školske godine, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Iz tog Vladinog resora su podsjetili da će školska 2024/2025 godina početi 2.septembra i trajati do 13. juna.

„Zbog nepotpisivanja i vraćanja izmjena i dopuna Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju na novo odlučivanje, Školski kalendar će biti objavljen početkom školske godine, u skladu sa zakonskom regulativom“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija nastavlja svoj rad u cilju unapređenja obrazovno-vaspitnog sistema u okviru kojeg će škole biti savremeno opremljeni objekti u kojima će znanje sticati zadovoljni učenici, a obrazovati ih kompetentni i zadovoljni nastavnici.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je parlamentu na ponovno odlučivanje izmjene i dopune Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.

