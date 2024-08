Škole i vrtići u Tivtu počeli da sprovode NTC sistem učenja

Podgorica, (MINA) – Vaspitači, učitelji i nastavnici u vrtićima i školama u Tivtu počeli su da sprovode NTC sistem učenja u okviru redovnog obrazovnog procesa, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora su kazali da je Tivat postao prva crnogorska opština u kojoj se sprovodi NTC sistem učenja koji predstavlja inovativni pristup rada sa djecom starosti do 14 godina i praktičnu primjenu neuronauka u vaspitanju i obrazovanju.

“NTC projektom u Tivtu su obuhvaćene Osnovna škola (OŠ) “Drago Milović”, područne jedinice te škole u Donjoj Lastvi i Gradiošnici, OŠ “Branko Brinić” u Radovićima, kao i Javna predškolska ustanova “Bambi“”, navodi se u saopštenju.

Finansiranje projekta je, dodaje se, u potpunosti podržala Opština Tivat.

Iz MPNI su ukazali da je 85 tivatskih vaspitača i učitelja u okviru prve faze projekta “Uvodjenje NTC programa razvoja djeteta u osnovne škole i predškolske ustanove na teritoriji opštine Tivat” pohađalo edukaciju koja se sastoji iz dva modula: “Kako igrom uspješno razvijati djetetov IQ” i “Praktični primjeri NTC sistema učenja”.

Kako su rekli, nakon analize evaluacionih lista koje su pokazale visoku ocjenu od vaspitača i učitelja, Opština Tivat je omogućila dodatnu edukaciju za sve učitelje i vaspitače koji su bili zainteresovani.

“Pored ovoga Opština Tivat je pokrenula i projekat opremanja dječijih igrališta sa spravama po metodama NTC programa, tako da je u malom gradskom parku u Tivtu instalirana prva sprava- piramida visine tri metra”, navodi se u saopštenju.

Iz MPNI su pohvalili uspješno realizovanu inicijativu Opštine Tivat i kontinuirano ulaganje u usavršavanje nastavnog kadra.

