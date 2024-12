Školama i predškolskim ustanovama donirali preko 24 hiljade EUR

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić potpisao je sa direktorima više obrazovnih ustanova ugovore o donacijama koje će biti iskorišćene za unapređenje kvaliteta nastave u školama i vrtićima, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Iz Ministarstva sporta i mladih su kazali da je ugovor o donaciji 6,75 hiljada EUR potpisan sa Osnovnom školom (OŠ) „Vojin Popović“ iz Podgorice, a ugovor o donaciji pet hiljada EUR sa javnom predškolskom ustanovom „Jevrosima Jevra Rabrenović“ iz Mojkovca.

Kako su naveli, OŠ „9. maj“ iz Bijelog Polja i OŠ „Radomir Rakočević“ iz Mojkovca dobile su po četiri hiljade EUR, Škola za osnovno muzičko obrazovanje iz Bijelog Polja 2,5 hiljade EUR, a OŠ „Đoko Prelević“ iz Podgorice dvije hiljade EUR.

„Te donacije, čiji je ukupan iznos 24,25 hiljada EUR, biće usmjerene na nastavna sredstva i opremu, koja će pomoći učiteljima i nastavnicima da unaprijede kvalitet nastave, kao i na obezbjeđivanje boljih uslova za učenike“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su donacije dio kontinuiranih napora Ministarstva da poboljša uslove za obrazovanje i unaprijedi kvalitet nastave u školama i predškolskim ustanovama.

„Ministarstvo sporta i mladih se i dalje posvećuje unapređenju obrazovnog sistema i pružanju podrške školama i drugim obrazovnim institucijama u cilju stvaranja boljih uslova za učenje i razvoj mladih ljudi“, kazali su iz tog Vladinog resora.

Oni su poručili da potpisivanje ugovora predstavlja samo jedan od koraka u širem okviru podrške obrazovanju, kao i da će nastaviti sa realizacijom sličnih inicijativa u narednom periodu.

Iz Ministarstva su zahvalili svim ustanovama na saradnji i naveli da su zadovoljni što mogu da doprinesu unapređenju obrazovnog procesa u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS