Sjutra vanredna sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić zakazao je za sjutra vanrednu sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost, povodom tragičnog događaja koji se u srijedu dogodio na Cetinju.

U pucnjavi, koja se u srijedu poslijepodne dogodila u Prijestonici, ubijeno je 12 osoba, od čega dvoje djece, a četvoro ljudi je teško povrijeđeno.

Na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost će po pozivu biti i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović i i vrhovni državni tužilac Milorad Marković.

Iz Vlade su saopštili da će se, tokom sjednice, Vijeće fokusirati na ključne izazove u otkrivanju i zapljeni nelegalnog oružja, kao i da će predložiti niz mjera usmjerenih na borbu protiv kriminala i zaštitu građana.

Na dnevnom redu, kako su rekli, biće i inicijativa za sprovođenje hitnih akcija u svim gradovima Crne Gore radi otkrivanja i zaplijene nelegalnog oružja, kao i raspisivanje javnog konkursa za prijem novih policijskih službenika s ciljem jačanja kapaciteta bezbjednosnih institucija.

Iz Vlade su kazali da će se razmotriti i dosadašnji nivo sprovođenja zakonskih odredbi, uz poseban akcenat na neophodnost donošenja novog Zakona o oružju.

Tim propisom, kako su naveli, planiraju se rigoroznije kontrole i stroži uslovi za izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja.

„Vijeće za nacionalnu bezbjednost podsjeća da je zaštita života i imovine osnovna obaveza svih nadležnih organa i očekuje punu saradnju građana i institucija“, kaže se u saopštenju.

Sjednica će početi u 14 sati, nakon čega će biti saopšteni zaključci i dalji koraci u pravcu zaštite bezbjednosti građana.

