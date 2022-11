Sjutra sjednica Izborne komisije Glavnog grada

Podgorica, (MINA) – Sjednica Izborne komisije Glavnog grada, na čijem dnevnom redu će biti razmatranje prigovora, biće održana sjutra.

U sazivu sjednice navodi se da će ona biti održana na osnovu Poslovnika o radu Izborne komisije Glavnog grada i Uputstva Državne izborne komisije (DIK).

Na dnevnom redu će, kako je saopšteno, biti razmatranje tri neblagovremena prigovora koji su dostavljeni Komisiji.

Sjednica, koja će biti održana u 14 sati, u Plenarnoj sali Skupštine Glavnog grada, otvorena je za medije.

DIK je u petak dao uputstvo prema kojem je predsjednik Izborne komisije Glavnog grada Veselin Vukčević dužan, u slučaju podnošenja prigovora, da sazove sjednicu kako bi to tijelo donijelo odgovarajući akt u skladu sa Zakonom.

To mišljenje DIK je donio po zahtjevu nosioca izborne liste “Evropa SAD! Za Podgoricu”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS