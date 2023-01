Sjutra promocija knjige Slađane Kavarić Mandić

Podgorica, (MINA) – Promocija knjige “Filozofija Danka Grlića”, autorke Slađane Kavarić Mandić, biće održana sjutra u Podgorici.

O knjizi će govoriti istoričar i teoretičar umjetnosti Branislav Dimitrijević, pisac i kolumnista Brano Mandić i Kavarić Mandić, koja je i doktorka filozofije i marksistkinja.

Knjiga, koja je doktorat Kavarić Mandić, publikovana je u koizdanju Zagreb – Beograd – Nikšić (Beletra – Most art Jugoslavija – Fondacija Ćano Koprivica).

Profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Lino Veljak u recenziji knjige je kazao da je riječ o analizi i sintezi opusa jednog od najznačajnijih hrvatskih i jugoslovenskih filozofa XX vijeka.

Veljak je istakao da je u doba sveopšte hiperprodukcije, kad tržište više nego ikad nameće potrebe i degradira čovjeka na samoživo interesno djelovanje, značajno iz zaborava izvući filozofska stajališta koja ukazuju “ne tek na mogućnost otpora nego i na perspektivu nastajanja drugačijeg čovjeka.”

“U zanimljivo strukturiranoj monografiji autorka je iskazala i svoju potrebu za antidogmatskim ustrojstvom današnjih društava, ukazala na probleme koji se ne razlikuju previše od Grlićeva vremena, kao i zauzela sličan antidogmatski i slobodarski stav”, kaže se u recenziji.

Promocija će biti održana u 20 sati u Kulturnom centru 201 /201 Enganging space/.

