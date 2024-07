Sjutra predstavljanje Evropskog saveza

Podgorica, (MINA) – Evropski savez, u kome će biti Socijaldemokrate (SD), Socijaldemokratska partija i Liberalna partija, zvanično će biti predstavljen sjutra.

Iz SD-a su predstavili vizuelni identitet Evropskog saveza u kome će, osim tih stranaka, biti i nezavisni intelektualci, univerzitetski profesori, ekološki i društveni aktivisiti i brojni drugi građani koji se dosad nijesu aktivno uključivali u politički život.

„U građenju logotipa krenulo se od simbola rukovanja, koji predstavlja zajedništvo, dogovor i povjerenje, kao i simbola lanca, koji označava snagu i povezanost. Ta dva elementa zajedno čine stilizovani slovni znak “S”“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su time građanima željeli da poruče da su se okupili kako bi udruženim snagama vratili povjerenje u politiku i time napravili ključni iskorak u stvaranju suštinske evropske, građanske i reformske alternative.

„Boje koje su odabrane za Evropski savez simbolizuju jasno vrijednosno i političko utemeljenje koje te tri partije i brojni nezavisni intelektualci predstavljaju“, kazali su iz SD-a.

Oni su rekli da će već od sjutra građani Crne Gore moći da potpišu i Programsku deklaraciju saveza.

