Sjutra počinje štrajk prosvjetnih radnika

Podgorica, (MINA) – Štrajk prosvjetnih radnika iz skoro 160 škola počeće sjutra, kazao je predsjednik Sindikata prosvjete (SPCG) Radomir Božović.

„Od nas je večeras traženo da odložimo štrajk, mi tehnički ne možemo da odložimo njegov početak”, rekao je Božović novinarima nakon sastanka sa predstavnicima Ministarstva prosvjete, nauka i inovacija (MPNI).

On je naveo da nastave neće biti kod nastavnika koji su u štrajku.

„Na direktorima je da probaju da organizuju nastavu kod nastavnika koji hoće da rade. Mi nemamo pravo da sprečavamo one koji hoće da rade“, kazao je Božović.

Na pitanje kako roditelji da se organizuju, on je odgovorio „da to direktori treba da vide“.

„Moje saznanje je da je samo jedna škola, od 160, prethodnih dana odlučila da neće stupiti u štrajk“, dodao je Božović.

Odgovarajući na pitanje da li su im na sastanku predočene zakonske posljedice stupanja u štrajk, on je kazao da je štrajk, prema zakonu, prekid rada i da svako ko hoće da štrajkuje ima ustavno pravo na to.

“Oni se pozivaju na uredbu iz 2006. godine, koja je antidemokratska i kaže da u vrtićima i osnovnim školama ne postoji štrajk. Na to se poziva Ministarstvo i direktori takođe, treba malo da nam mašu, da ne kažem zaprijete onima koji su u štrajku da mogu da dobiju otkaz i snose određene posljedice”, naveo je Božović.

On je rekao da poslije 12 ili 15 dana nijesu dobili „jedno slovo izjašnjenja o njihovim predlozima“.

„Ponavljam po ko zna koji put, nijedno slovo odgovora na naše zahtjeve za sve ove dana nijesmo dobili, a koji se negdje uklapaju sa onim što nam je ugrubo predočeno – minimum 15 odsto neto, a naša procjena je oko 16,5 odsto neto“, kazao je Božović.

On je rekao da će vrtići „manje – više“ normalno raditi i da je moguće da će biti nekih korekcija.

„Da se kaže roditeljima – nemojte doći danas u 17 sati, nego u 16 sati. To je najviše što može da se desi“, dodao je Božović.

On je kazao da je sastanku prisustvovala ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović, dok iz Ministarstva finansija i Vlade niko nije bio prisutan.

Božović je ponovio da samo traže ono što su već potpisali granskim kolektivnim ugovorom iz 2022. godine i „nijedno slovo preko toga“.

„Tražili su da održimo sastanak u srijedu, mi prihvatamo. SPCG nikada neće zatvoriti vrata pregovorima, tu smo i dalje“, rekao je Božović.

On je kazao da je danas u 15 sati održan sastanak predstavnika MPNI i direktora škola.

„Gdje je rečeno direktorima da sjutra ujitru moraju da prime djecu kako znaju i umiju i da ponovo preispitaju one koji su se već izjasnili da su za štrajk“, naveo je Božović.

Kako je kazao, direktorima je rečeno da mogu da nađu zamjene za ljude koji su u štrajku.

To je, prema riječima Božovića, suprotno Zakonu o štrajku.

„To doživljavamo kao vid pritisaka na one koji štrajkuju. Nijesmo u štrajk ušli drage volje, tražimo pravo, pravdu i dostojanstvo za prosvjetne radnike“, kazao je Božović.

Ministarstvu je, kako je naveo, trenutno samo cilj da uvede prosvjetnog radnika u učionicu i ništa drugo.

Upitan do kada će trajati štrajk, Božović je kazao da ne može da traje mjesecima.

„Da li će trajati tri, pet ili šest dana, štrajkački odbor odlučiće narednih dana“, rekao je Božović.

Upitan kako će izgledati sjutrašnji radni dan, on je naveo da će nastave biti tamo gdje može da se organizuje neki vid nastave, a da će, tamo gdje ne može, djeca biti vraćana kući.

Na pitanje da li su djeca obaviještena od škola, Božović je odgovorio da vjeruje da jesu, da su ih direktori i razredne starješine obavijestili.

