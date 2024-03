Sjednica Skupštine prekinuta na zahtjev Demokrata

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine Crne Gore prekinuta je na zahtjev poslaničkog kluba Demokrata zbog, kako su kazali, krize Vlade i nezakonitog izbora vršioca dužnosti direktora Uprave policije.

Poslanik Demokrata Momčilo Leković kazao je da traže prekid sjednice zbog krize Vlade koja je, kako je naveo, izazvana brutalnim kršenjem zakona, prekoračenjem granica ovlašćenja i preuzimanjem ovlašćenja koja pripadaju ministru unutrašnjih poslova.

„Zahtijevam da odmah prekinete današnje zasjedanje i da to uradite na način kako ste radili prethodnih puta, kada su drugi klubovi poslanika tražili pauzu i odlaganje, jer smatram da nema potrebe da ovdje pravimo cirkus“, kazao je Leković, obraćajući se predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću.

Mandić je rekao da će izaći u susret zahtjevu i prekinuti sjednicu.

On je poručio „da ne prave nikakav cirkus“.

„Imamo različite odnose i posmatranja u odnosu na mnoge stvari, pripadamo različitim političkim oragnizacijama, ali svakako da ću izaći u susret zahtjevu i prekidam sjednicu“, rekao je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS