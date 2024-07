Sistemi Aerodroma Crne Gore u funkciji, službe pripravne

Podgorica, (MINA) – Svi sistemi Aerodroma Crne Gore za sada su u funkciji, a sve nadležne službe su u pripravnosti, saopštili su iz te kompanije i pozvali putnike da se o statusu leta u kontinuitetu informišu kod odabranog avio-prevoznika.

Iz Aerodroma Crne Gore u saopštenju su naveli da se biznisi širom svijeta, uključujući neke aerodrome, od jutros suočavaju sa masovnim IT napadom, usljed kog je došlo do poremećaja, između ostalog, i avio-saobraćaja.

Kako su kazali, očekivano je da neke avio-kompanije tokom dana otkažu letove, ili da bude kašnjenja zbog problema u zemljama polaska.

„Sve putnike molimo da se o statusu leta u kontinuitetu informišu kod odabranog avio-prevoznika“, kaže se u saopštenju.

